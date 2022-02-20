Киану Ривз стал героем "Фантастической четверки" в новом DeepFake-видео

Ютуб-блогер stryder HD, известный созданием видео с заменой лиц с помощью технологии DeepFake, опубликовал очередной ролик. На этот раз Киану Ривз стал героем "Фантастической четверки".

Киану Ривз стал Мистером Фантастиком

Актер заменил Йоанна Гриффита, исполнившего роль Рида Ричардса, больше известного как Мистер Фантастик, в фильмах "Фантастическая четверка" 2005 и 2007 годов.

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По словам автора видео, именно таким он хотел бы видеть лидера Фантастической четверки в будущем фильме "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", премьера которого запланирована уже на 5 мая 2022 года.

Киану Ривз в роли Мистера Фантастика: смотрите видео



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