Сильвестр Сталлоне стал Брюсом Всемогущим вместо Джима Керри: DeepFake-видео

В новом дипфейк-ролике, который был опубликован на ютуб-канале DesiFakes, Джима Керри с помощью нейросетей заменили на Сильвестра Сталлоне.
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Джим Керри – комедийный актер. Он наиболее известен зрителям по ролям в фильмах "Маска", "Тупой и еще тупее", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных". А Сильвестр Сталлоне в основном играет в боевиках и наиболее известен по ролям в фильмах "Рокки", "Рэмбо", "Неудержимые".
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