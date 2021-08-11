Фанаты супергероя, которые не были в восторге, что их любимый персонаж ушел, не теряют надежду на воскрешение Железного человека. Даже если роль Тони Старка сыграет другой актер.

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Блогер stryder HD представил фальшивое видео, созданное с помощью технологии DeepFake. Он показал, кто бы еще мог бы сыграть Тони Старка в "Железном человеке" вместо Роберта Дауни-младшего. С помощью нейросетей stryder HD наложил лицо актера Тома Селлека поверх Дауни-младшего в фильмах "Железный человек", "Железный Человек 2", "Железный Человек 3", "Мстители", "Мстители: Эра Альтрона", "Мстители: Война бесконечности" и «Мстители: финал".

stryder HD известен своими другими DeepFake:

он превращал сына Клинта Иствуда в Росомаху вместо Хью Джекмана,

Генри Кавилла изобразил Коннором Маклаудом в перезапуске фильма "Горец".

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