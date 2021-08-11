Фанати супергероя, які не були у захваті, що їх улюблений персонаж пішов, не втрачають надію на воскресіння Залізної Людини. Навіть якщо роль Тоні Старка зіграє інший актор.

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Блогер stryder HD представив фальшиве відео, створене за допомогою технології DeepFake. Він показав, хто б ще міг би зіграти Тоні Старка в "Залізній людині" замість Роберта Дауні-молодшого. За допомогою нейромереж stryder HD наклав обличчя актора Тома Селлека поверх Дауні-молодшого у фільмах "Залізна людина", "Залізна Людина 2", "Залізна Людина 3", "Месники", "Месники: Ера Альтрона", "Месники: Війна нескінченності" і «"Месники: фінал".

stryder HD відомий своїми іншими DeepFake:

він перетворював сина Клінта Іствуда в Росомаху замість Г'ю Джекмана,

Генрі Кавілла зобразив Коннором Маклаудом у перезапуску фільма "Горець".

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