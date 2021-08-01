І поки одні розмірковують, хто ж стане наступним Росомахою, блогер з ніком stryder HD наклав зображення сина актора та режисера Клінта Іствуда Скотта на обличчя Г'ю Джекмана. Відео створене за допомогою нейромереж він опублікував в ютубі.

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Блогер обрав для DeepFake Скотта Іствуда не випадково. Адже актор є одним з фаворитів фанатів Росомахи, і вони не раз порівнювали легендарного Джекмана з молодшим Іствудом.

Скотт Іствуд не є новачком у суперфільмах, враховуючи, що ми бачили його в "Загоні самогубців" або бойовиках, таких як "Форсаж". І що ж, у сина Клінта Іствуда такий глибокий, загадковий вираз обличчя, що неможливо не уявити його в костюмі Людей Ікс,

– підписав відео автор діпфейка.

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