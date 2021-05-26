Британський актор Генрі Кавілл, відомий за ролями у "Відьмаку" від Netflix і Супермена в "Лізі справедливості Зака Снайдера", зіграє головну роль у новій версії "Горця" від Чада Стахелскі. Яку саме роль зіграє Кавілл поки невідомо.

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Вірогідно, що актор отримав роль Коннора Маклауда. В оригінальній картині 1986 року роль цього героя зіграв Крістофер Ламберт.

Блогер під ніком stryder HD, не став чекати на вихід нового фільму і представив Генрі Кавілла в образі головного героя фільму "Горець" завдяки нейромережам. Він наклав обличчя Кавілла поверх обличчя Ламберта за допомогою технології DeepFake.

Я сподіваюся, що вам всім сподобається моя кумедна концепція пародії,

– підписав выдео блогер.