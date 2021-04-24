З того часу, як Тоні Старк ( Залізна Людина) помер, рятуючи світ від Таноса, минуло 2 роки. Багато хто був задоволений таким фіналом стрічки "Месники: Завершення", проте не всі в захваті від того, що в їх улюбленого персонажа немає щасливого кінця.

Світова прем'єра стрічки "Месники: Завершення" відбулася у 2019 році. Фільм подарував Тоні Старку заслужений героїчний фінал.

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Проголосивши свою відому фразу "Я Залізна Людина", Тоні Старк клацнув пальцями, і Танос і його армія Читаурі перетворилися на пил. І хоча Старк зміг врятувати весь Всесвіт від небезпеки Таноса, сили Каменів Вічності врешті-решт вбили його.



Залізна Людина (Тоні Старк) / Фото кадр з фільму "Месники: Завершення"

З того часу шанувальники не втрачають надію на воскресіння Залізної Людини. Група фанатів, що залишилися невідомими, розмістила рекламний щит в Лос-Анджелесі, який благає студію Marvel відродити їх улюбленого героя.

Новий рекламний щит, встановлений фанатами в Лос-Анджелесі, просить Marvel Studios повернути до життя Залізну Людину / Тоні Старка

A new billboard has been put up by fans in Los Angeles, and asks Marvel Studios to bring the Iron Man, Tony Stark, back to life. pic.twitter.com/JtG2GvdzmL — Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) April 22, 2021

І хоча палкі прихильники продовжують подавати петиції, у Marvel Studios немає поточних планів повернути Залізну Людину назад. Роберт Дауні-молодший, який 10 років виконував роль Тоні Старка, заявив, що не збирається повертатися до ролі.

Я зробив все, що міг, з цим персонажем, і тепер можу робити інші речі. Я розумію, що все це частина шляху, і все закінчується,

– сказав Дауні в інтерв'ю.