HBO Max показав трейлер третього спеціального епізоду "Час пригод". Також компанія назвала дату виходу мультфільму.

Онлайн-кінотеатр HBO Max випустив трейлер нового спеціального епізоду анімаційного серіалу "Час пригод з Фінном і Джейком". Серія називається "Знову разом" (Together Again).

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Кожен випуск присвячений окремому персонажу або набору персонажів. Перші дві серії розповідали про міжгалактичні пригоди Бімо і спроби принцеси Бубльгум і Марселін зупинити дракона. В третьому епізоді Фінн возз'єднається зі своїм кращим другом собакою Джейком.

Раніше планувалося, що епізод "Знову разом" закриє сюжетну арку, проте творці серіалу змінили послідовність епізодів. "Місто чарівників" (Wizard City), яке буде фінальною серією, розповість про вступ М'ятного Лакея у школу магії.

Після перерви в пригодах, серія таємничих подій веде Фінна і Джейка чимдалі від будинку. Фінн і Джейк опиняються віч-на-віч з жахливим злом, що має їх об'єднати для пригод всього свого життя!,

– йдеться в офіційному синопсисі.

Дивіться третій епізод "Час пригод з Фінном і Джейком" під назвою "Знову разом" (Together Again) на стрімінговому сервісі HBO Max 20 травня.