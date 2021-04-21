HBO Max показал трейлер третьего специального эпизода "Время приключений". Также компания назвала дату выхода мультфильма.

Онлайн-кинотеатр HBO Max выпустил трейлер нового специального эпизода анимационного сериала "Время приключений". Серия называется "Снова вместе" (Together Again).

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Каждый выпуск посвящен отдельному персонажу или набору персонажей. Первые две серии рассказывали о межгалактических приключениях Бимо и попытках принцессы Бубльгум и Марселин остановить дракона. В третьем эпизоде Финн воссоединится со своим лучшим другом собакой Джейком.

Ранее планировалось, что эпизод "Снова вместе" закроет сюжетную арку, однако создатели сериала изменили последовательность эпизодов. "Город волшебников" (Wizard City), который будет финальной серией, расскажет о поступлении Мятного Лакея в школу магии.

После перерыва в приключениях, серия таинственных событий ведет Финна и Джейка подальше от дома. Финн и Джейк оказываются лицом к лицу с ужасным злом, что должно их объединить для приключений всей своей жизни!,

– говорится в официальном синопсисе.

Смотрите третий эпизод "Время приключений" под названием "Снова вместе" (Together Again) на стриминговом сервисе HBO Max 20 мая.