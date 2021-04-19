Премьера первого сезона DOTA: Кровь Дракона состоялась 25 марта 2021 года в онлайн-кинотеатре Netflix. А 19 апреля создатели аниме по Dota 2 объявили о начале работы над вторым сезоном.

DOTA: Dragon's Blood – это приключенческое аниме от Netflix, основанное на популярной игре Dota 2 от Valve. Сериал создан Эшли Миллер, который наиболее известен своей работой над фильмами о супергероях "Тор" и "Люди Икс: Первый класс".

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По сюжету в фэнтезийном сериале рассказывается история Дэвиона, знаменитого рыцаря-дракона, посвятившего себя борьбе со злом. После столкновений с могущественным древним эльдвурмом, а также благородной принцессой Мираной в ее секретной миссии, Дэвион оказывается втянутым в события гораздо более масштабные, чем он мог себе представить.

Разработчики Dota 2 в своем твиттере официально объявили о том, что работа над вторым сезоном аниме DOTA: Dragon's Blood уже началась. Однако пока не представлены ни новый трейлер, ни какие-либо подробности. Но есть возможный логотип Книги 2 для Dragon's Blood.

Книга 2 идет! Второй сезон DOTA: Dragon's Blood находится в работе. Пока вы ждете, вернитесь к истории турнира, с которого все началось – FREE To PLAY теперь доступен на Netflix

Book 2 is coming! The second season of DOTA: Dragon's Blood is in the works.



While you wait, revisit the story of the tournament that started it all — FREE TO PLAY is now available on @netflix with an updated end credit sequence. pic.twitter.com/CINeVNlheM — DOTA 2 (@DOTA2) April 19, 2021

Смотрите трейлер первого сезона сериала "DOTA: Кровь Дракона" от Netflix