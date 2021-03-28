Netflix выпустил полноценный трейлер аниме-сериала "Эдем". Через тысячи лет в будущем человеческая девочка просыпается, оказавшись в мире, населенном исключительно роботами.

"Эдем" – это 4-серийный японский мультсериал, представленный режиссером Ясухиро Ирие и концепт-дизайнером Тошихиро Кавамото. Новый аниме-сериал выглядит довольно химерно, ведь в нем смешаны типичные стили механического аниме с более мягким, округлым дизайном персонажей.

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По сюжету действие происходит в далеком будущем, в мире, который веками населяли работы, а их человеческие создатели давно вымерли, и большинство роботов механического мегаполиса Эдем даже не верят, что люди когда-либо существовали. Большинство считает их мифическими существами.

Но впоследствии два сельскохозяйственных робота во время миссии за пределами Эдема обнаруживают криогенную капсулу с человеческой девочкой. Понимая, что древний миф о людях реальный, они вместе воспитывают маленькую девочку в безопасном убежище за пределами Эдема, противостоя зловещему Зеро и его армии черных и красных роботов-солдат. По мере взросления ребенку захочется узнать правду о новом мире.

Премьера всех эпизодов запланирована на 27 мая.