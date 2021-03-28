Netflix випустив повноцінний трейлер аніме-серіалу "Едем". Через тисячі років у майбутньому людська дівчинка прокидається, опинившись у світі, населеному виключно роботами.

"Едем" – це 4-серійний японський мультсеріал, представлений режисером Ясухіро Іріє і концепт-дизайнером Тошіхіро Кавамото. Новий аніме-серіал виглядає досить химерно, адже в ньому змішані типові стилі механічного аніме з більш м'яким, округлим дизайном персонажів.

Це цікаво "Живі звуки": як насправді озвучують риб, орангутанів, павуків у документалках про природу

По сюжету дія відбувається в далекому майбутньому, в світі, який століттями населяли роботи, а їх людські творці давно вимерли, і більшість роботів механічного мегаполісу Едем навіть не вірять, що люди коли-небудь існували. Більшість вважає їх міфічними істотами.

Але згодом двоє сільськогосподарських роботів під час місії за межами Едему виявляють кріогенну капсулу з людською дівчинкою. Розуміючи, що стародавній міф про людей реальний, вони разом виховують маленьку дівчинку в безпечному притулку за межами Едему, протистоячи зловісному Зеро і його армії чорних і червоних роботів-солдатів. У міру дорослішання дитині захочеться дізнатися правду про новий світ.

Прем'єра всіх епізодів запланована на 27 травня.