Північне сяйво. Красиво бачити ... і чути. Але чи здогадувались ви, що не всі звуки, які можна почути в документальних фільмах про природу, реальні та записані в дикій природі.

Зйомка в дикій природі робить практично неможливою захоплення реального звуку. Наприклад, павук зазвичай занадто малий, щоб людина могла його почути, рослини чи гриби, що проростають з землі, взагалі беззвучні для людського вуха тощо. Або навіть об'єкт зйомки може бути розташований занадто далеко від знімальної апаратури, щоб записати справжні звуки.

Варто побачити Фотограф спалив свій дрон у жерлі вулкана Фаградалсф'яль заради неймовірних кадрів: відео

Видання Insider зняло власний документальний фільм про мистецтво озвучення рослин, тварин та природних явищ.

Головний герой фільму – майстер озвучення Річард Хінтон – винахідливий творець "живих звуків", які глядачі чують у фільмах про природу. Він працював над такими проєктами, як "Планета Земля", "Заморожена планета", "Наша планета" на Netflix, "Ведмеді" від Disney.

У документалці Річард розкрив деякі секрети своєї роботи. Прискорене зростання грибів він озвучив шарудінням гумовими шлангами, а звуки павука, який плете павутину, вийшли за допомогою сталевої пружинки, яка вібрувала, майже торкаючись до мікрофона. Риб допомогла озвучити повна води ванна, в яку закинули стару магнітну плівку.

Як озвучують риб, орангутангів, павуків, гриби у документалках про природу: дивіться відео

Наступного разу, коли ви будете дивитись документальні фільми про природу, ви вже будете знати, що звуки ведмедя, який щойно прокинувся, відтворені за допомогою вовни та прицмокування ротом у віддаленій лондонській студії. А звук Північного сяйва – це пара металевих тарілок і набір дзвіночків.