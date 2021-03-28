Северное сияние. Красиво видеть ... и слышать. Но догадывались ли вы, что не все звуки, которые можно услышать в документальных фильмах о природе, реальны и записаны в дикой природе.

Съемка в дикой природе делает практически невозможной захват реального звука. Например, паук обычно слишком мал, чтобы человек мог его услышать, растения или грибы, прорастающие из земли, вообще беззвучны для человеческого уха и тому подобное. Или даже объект съемки может быть расположен слишком далеко от съемочной аппаратуры, чтобы записать настоящие звуки.

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Издание Insider сняло собственный документальный фильм об искусстве озвучивания растений, животных и природных явлений.

Главный герой фильма – мастер озвучки Ричард Хинтон – изобретательный создатель "живых звуков", которые зрители слышат в фильмах о природе. Он работал над такими проектами, как "Планета Земля", "Замороженная планета", "Наша планета" на Netflix, "Медведи" от Disney.

В документалке Ричард раскрыл некоторые секреты своей работы. Ускоренный рост грибов он озвучил шуршанием резиновыми шлангами, а звуки паука, который плетет паутину, вышли с помощью стальной пружинки, что вибрировала, почти касаясь микрофона. Рыб помогла озвучить полная воды ванна, в которую забросили старую магнитную пленку.

Как озвучивают рыб, орангутангов, пауков, грибы в документалках о природе: смотрите видео

В следующий раз, когда вы будете смотреть документальные фильмы о природе, вы уже будете знать, что звуки медведя, который только что проснулся, воспроизведены с помощью шерсти и причмокивания ртом в отдаленной лондонской студии. А звук Северного сияния – это пара металлических тарелок и набор колокольчиков.