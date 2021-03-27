Исландец Гардар Олаф направил свой дрон прямо в жерло вулкана, в котором "кипела" лава. Мужчина сделал это, чтобы получить уникальные видеоролики.

В минувшую пятницу, 19 марта, на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии начал извергаться вулкан Фаградалсфьяль. Он расположен примерно в 30 километрах от столицы страны Рейкьявика.

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Извержение было небольшим и не представляло опасности для населения и объектов инфраструктуры. Однако это явление подарило местным жителям удивительные виды на раскаленную лаву.

Исландский фотограф Гардаром Олаф решил пожертвовать своим дроном, чтобы с максимально близкого расстояния снять уникальные кадры извержения вулкана. Об этом он заявил на своей странице в инстаграме, где опубликовал короткие видео, снятые в жерле.

Ты чувствуешь жар? Расплавил свой беспилотник для этого выстрела,

– подписал публикацию Гардар Олаф.

Сила природы. Извержение в Рейкьянесе действительно уникально, постоянный поток лавы при температуре 1 240°C – это то, чего ученые никогда раньше не наблюдали, и есть признаки того, что оно может длиться намного дольше, чем предыдущие извержения в Исландии.

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