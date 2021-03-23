19 марта в Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Сейчас лава вытекает из трещины, и не несет особой угрозы. Поэтому сотни людей отправились к вулкану, чтобы посмотреть на это вживую и сделать фото. Однако, некоторые придумали более интересные развлечения – один из них решил приготовить для себя обед.

Мужчина приготовил сосиски для хот-догов, используя подручные средства, то есть лаву. Он разложил сосиски на поверхности, а затем засовывал их в трещины, в которых была лава.

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После этого он складывал из булочек и уже готовых сосисок хот-доги, добавлял к ним соусы и ел их вместе с другими туристами.

Мужчина поджарил сосиски на лаве вулкана в Исландии: смотрите видео

Что известно об извержении вулкана Фаградальсфьядль

Вулкан Фаградальсфьядль расположен в 32 километрах он столицы Исландии Рейкьявика на полуострове Рейкьянес;

Вулкан спал 6 тысяч лет, а последнее извержение на полуострове произошло 781 год назад;

Извержению предшествовали 40 тысяч землетрясений;

В процессе извержения образовалась трещина длиной 500 – 700 метров, а лава растеклась в пределах 1 километра.

Извержение вулкана Фаградальсфьядль: смотрите видео