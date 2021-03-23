19 березня в Ісландії розпочалося виверження вулкану Фаградалсф'яль. Наразі лава витікає з тріщини, і не несе особливої загрози. А тому сотні людей вирушили до вулкана, щоб подивитися на це наживо і зробити фото. Проте, дехто вигадав цікавіші розваги – один із них вирішив приготувати для себе обід.

Чоловік приготував сосиски для хот-догів, використовуючи підручні засоби, себто лаву. Він розклав сосиски на поверхні, а потім засовував їх у тріщини, в яких була лава.

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Після цього він складав з булочок та вже готових сосисок хот-доги, додавав до них соуси і смакував разом з іншими туристами.

Чоловік підсмажив сосиски на лаві вулкану в Ісландії: дивіться відео

Що відомо про виверження вулкану Фаградалсф'яль

Вулкан Фаградалсф'яль розташований за 32 кілометри він столиці Ісландії Рейк'явіка на півострові Рейк'янес ;

; Вулкан спав протягом 6 тисяч років, а останнє виверження на півострові відбулося 781 рік тому;

Виверженню передували 40 тисяч землетрусів;

У процесі виверження утворилася тріщина довжиною 500 – 700 метрів, а лава розтеклася в межах 1 кілометра.

Виверження вулкану Фаградалсф'яль: дивіться відео