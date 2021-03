Вот уже 4 день подряд контейнеровоз Ever Given перекрывает проход через Суэцкий канал. Всем интересно, как именно Ever Given в итоге сдвинут с места и сколько времени на это уйдет.

23 марта в Суэцком канале село на мель гигантское судно Ever Given, что сделало его главной темой для шуток этой недели. Когда стало понятно, что корабль застрял на несколько недель, англичанин Том Нилл запустил проект "Is that ship still stuck?". Смешные Пробки в Суэцком канале через контейнеровоз Ever Given: мемы и фотожабы Название сайта говорит само за себя – "Этот корабль все еще застрял?". И отвечает в реальном времени только на этот один вопрос. Если вы из тех, кто волнуется за судьбу одного из крупнейших контейнеровозов и важного морского торгового пути, просто добавьте в закладки этот сайт. Каждый раз посещая единственную его страницу, вы сразу будете видеть этот вопрос и лаконичный ответ – "да" или "нет". На сайте также установлен счетчик, который отсчитывает, сколько времени Ever Given находится на мели. Этот корабль все еще застрял?

Да.

Это длится 3 дня, 7 часов и 8 минут.

На сегодня это обошлось нам в 32 миллиарда долларов…

Сделано Томом Ниллом в шутку.

Сайт, что отвечает на вопрос: освободили ли Суэцкий канал от контейнеровоза Ever Given / Фото скриншот с сайта istheshipstillstuck.com