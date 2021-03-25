Пробки в Суэцком канале из-за контейнеровоза Ever Given: мемы и фотожабы
23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале. Из-за этого один из важнейших торговых путей, соединяющий Средиземное и Красное моря оказался заблокированным.
Источник:24 канал
Впервые в истории Суэцкого канала корабль сел на мель. Один из крупнейших контейнеровозов в мире Ever Given длиной 400 метров полностью парализовал движение в Суэцком канале и спровоцировал затор из сотни кораблей.
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Судно пытались оттащить на буксирах и откопать маленьким экскаватором – это не помогло, но стало поводом для мемов.
43,75 доллара в день.
Расходы на аренду, счета, еду, одежду, лекарства, транспорт.
Дофамин от публикации интересного контента.
Прокрастинация.
Ситуация быстро обострилась…
Моя депрессия и беспокойство из-за COVID-19.
Ежедневные прогулки.
Краткое объяснение, что сейчас происходит в Суэцком канале.
Доброе утро, я все делаю правильно?
Дела, которые я пообещал сделать.
Моя мотивация.
Решили проблему в Суэцком канале
Мои болезни.
Мой терапевт.
Перед тем как застрять в Суэцком канале, грузовое судно следовало по курсу, напоминающему силуэт пениса
Кто-то заметил, что контейнеры сложили слово "лол"?
Все, чем я могу помочь для разрешения исправления ситуации на Суэцком канале.
"Хочешь, я кого-нибудь отругаю или подниму настроение?"
Армия Саурона.
Два Хоббита.
Лучшая часть этой фотографии – крошечный экскаватор справа. Я болею за тебя, дружище
Это мой первый день.
И этот маленький экскаватор, который они принесли, чтобы освободить корабль. Ну что, наш чемпион выберется из этой ситуации через... 300 лет?
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