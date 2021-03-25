23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале. Из-за этого один из важнейших торговых путей, соединяющий Средиземное и Красное моря оказался заблокированным.

Впервые в истории Суэцкого канала корабль сел на мель. Один из крупнейших контейнеровозов в мире Ever Given длиной 400 метров полностью парализовал движение в Суэцком канале и спровоцировал затор из сотни кораблей.

Читайте также Мемы становятся искусством: американский художник устраивает первую мем-выставку

Судно пытались оттащить на буксирах и откопать маленьким экскаватором – это не помогло, но стало поводом для мемов.

43,75 доллара в день.

Расходы на аренду, счета, еду, одежду, лекарства, транспорт.

Дофамин от публикации интересного контента.

Прокрастинация.

Ситуация быстро обострилась…

Моя депрессия и беспокойство из-за COVID-19.

Ежедневные прогулки.

Краткое объяснение, что сейчас происходит в Суэцком канале.

Доброе утро, я все делаю правильно?

Дела, которые я пообещал сделать.

Моя мотивация.

Решили проблему в Суэцком канале

Мои болезни.

Мой терапевт.

Перед тем как застрять в Суэцком канале, грузовое судно следовало по курсу, напоминающему силуэт пениса

Кто-то заметил, что контейнеры сложили слово "лол"?

Все, чем я могу помочь для разрешения исправления ситуации на Суэцком канале.

"Хочешь, я кого-нибудь отругаю или подниму настроение?"

Армия Саурона.

Два Хоббита.

Лучшая часть этой фотографии – крошечный экскаватор справа. Я болею за тебя, дружище

Это мой первый день.

И этот маленький экскаватор, который они принесли, чтобы освободить корабль. Ну что, наш чемпион выберется из этой ситуации через... 300 лет?

По состоянию на 25 марта судно все еще перекрывает крупнейший морской торговый путь. Но это продолжает вдохновлять сеть на мемы о борьбе с жизненными трудностями.