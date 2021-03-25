23 березня контейнеровоз Ever Given сів на мілину у Суецькому каналі. Через це один з найважливіших торгових шляхів, що з'єднує Середземне і Червоне моря виявився заблокованим.

Вперше в історії Суецького каналу корабель сів на мілину. Один з найбільших контейнеровозів у світі Ever Given довжиною 400 метрів повністю паралізував рух у Суецькому каналі та спровокував затор із сотні кораблів.

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Судно намагалися відтягнути на буксирах і відкопати маленьким екскаватором – це не допомогло, але стало приводом для мемів.

43,75 долара в день.

Витрати на оренду, рахунки, їжу, одяг, ліки, транспорт.

Дофамін від публікації цікавого контенту.

Прокрастинація.

Ситуація швидко загострилася…

Моя депресія і тривожність через COVID-19.

Щоденні прогулянки.

Коротке пояснення, що зараз відбувається в Суецькому каналі.

Доброго ранку, я все роблю правильно?

Справи, які я пообіцяв зробити.

Моя мотивація.

Вирішили проблему в Суецькому каналі

Мої хвороби.

Мій терапевт.

Перед тим як застрягти в Суецькому каналі, вантажне судно слідувало за курсом, який нагадує силует пеніса

Хтось помітив, що контейнери склали слово "лол"?

Все, чим я можу допомогти для вирішення виправлення ситуації на Суецькому каналі.

"Хочеш, я кого-небудь насварю або підніму настрій?"

Армія Саурона.

Два Хоббіта.

Найкраща частина цього фото – це крихітний екскаватор праворуч. Я вболіваю за тебе, друже

Це мій перший день.

І цей маленький екскаватор, який вони принесли, щоб звільнити корабель. Ну що, наш чемпіон вибереться з цієї ситуації через... 300 років?

Станом на 25 березня судно все ще перекриває найбільший морський торговельний шлях. Але це продовжує надихати мережу на меми про боротьбу з життєвими труднощами.