Затори в Суецькому каналі через контейнеровоз Ever Given: меми та фотожаби
23 березня контейнеровоз Ever Given сів на мілину у Суецькому каналі. Через це один з найважливіших торгових шляхів, що з'єднує Середземне і Червоне моря виявився заблокованим.
Джерело:24 канал
Вперше в історії Суецького каналу корабель сів на мілину. Один з найбільших контейнеровозів у світі Ever Given довжиною 400 метрів повністю паралізував рух у Суецькому каналі та спровокував затор із сотні кораблів.
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Судно намагалися відтягнути на буксирах і відкопати маленьким екскаватором – це не допомогло, але стало приводом для мемів.
43,75 долара в день.
Витрати на оренду, рахунки, їжу, одяг, ліки, транспорт.
Дофамін від публікації цікавого контенту.
Прокрастинація.
Ситуація швидко загострилася…
Моя депресія і тривожність через COVID-19.
Щоденні прогулянки.
Коротке пояснення, що зараз відбувається в Суецькому каналі.
Доброго ранку, я все роблю правильно?
Справи, які я пообіцяв зробити.
Моя мотивація.
Вирішили проблему в Суецькому каналі
Мої хвороби.
Мій терапевт.
Перед тим як застрягти в Суецькому каналі, вантажне судно слідувало за курсом, який нагадує силует пеніса
Хтось помітив, що контейнери склали слово "лол"?
Все, чим я можу допомогти для вирішення виправлення ситуації на Суецькому каналі.
"Хочеш, я кого-небудь насварю або підніму настрій?"
Армія Саурона.
Два Хоббіта.
Найкраща частина цього фото – це крихітний екскаватор праворуч. Я вболіваю за тебе, друже
Це мій перший день.
І цей маленький екскаватор, який вони принесли, щоб звільнити корабель. Ну що, наш чемпіон вибереться з цієї ситуації через... 300 років?
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