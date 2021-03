Ось вже 4 день поспіль контейнеровоз Ever Given перекриває прохід через Суецький канал. Всім цікаво, як саме Ever Given в результаті зрушать з місця і скільки часу на це піде.

23 березня у Суецькому каналі сіло на мілину гігантське судно Ever Given, що зробило його головною темою для жартів цього тижня. Коли стало зрозуміло, що корабель застряг на кілька тижнів, англієць Том Нілл запустив проєкт "Is that ship still stuck?". Смішне Затори в Суецькому каналі через контейнеровоз Ever Given: меми та фотожаби Назва сайту говорить сама за себе – "Цей корабель все ще застряг?". І відповідає у реальному часі лише на це одне питання. Якщо ви з тих, хто хвилюється за долю одного з найбільших контейнеровозів та важливого морського торговельного шляху, просто додайте у закладки цей сайт. Щоразу відвідуючи єдину його сторінку, ви одразу будете бачити це питання і лаконічну відповідь – "так" або "ні". На сайті також встановлено лічильник, який відраховує, скільки часу Ever Given знаходиться на мілині. Цей корабель все ще застряг?

Так.

Це триває 3 дні, 7 годин і 8 хвилин.

На сьогодні це обійшлося нам в 32 мільярди доларів…

Зроблено Томом Ніллом жартома.

Сайт, що відповідає на питання: чи звільнили Суецький канал від контейнеровоза Ever Given / Фото скриншот з сайту istheshipstillstuck.com