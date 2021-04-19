Прем'єра першого сезону DOTA: Кров Дракона відбулася 25 березня 2021 року в онлайн-кінотеатрі Netflix. А 19 квітня творці аніме по Dota 2 оголосили про початок роботи над другим сезоном.

DOTA: Dragon's Blood – це пригодницьке аніме від Netflix, засноване на популярній грі Dota 2 від Valve. Серіал створений Ешлі Міллер, який найбільш відомий своєю роботою над фільмами про супергероїв "Тор" і "Люди Ікс: Перший клас".

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По сюжету у фентезійному серіалі розповідається історія Девіона, знаменитого лицаря-дракона, який присвятив себе боротьбі зі злом. Після зіткнень з могутнім стародавнім ельдвурмом, а також благородною принцесою Міраною в її секретній місії, Девіон виявляється втягнутим в події набагато масштабніші, ніж він міг собі уявити.

Розробники Dota 2 у своєму твітері офіційно оголосили про те, що робота над другим сезоном аніме DOTA: Dragon's Blood вже почалася. Проте наразі не представлено ні нового трейлера, ні будь-яких подробиць. Але є можливий логотип Книги 2 для Dragon's Blood.

Книга 2 йде! Другий сезон DOTA: Dragon's Blood знаходиться в роботі. Поки ви чекаєте, поверніться до історії турніру, з якого все почалося – FREE To PLAY тепер доступний на Netflix

Book 2 is coming! The second season of DOTA: Dragon's Blood is in the works.



While you wait, revisit the story of the tournament that started it all — FREE TO PLAY is now available on @netflix with an updated end credit sequence. pic.twitter.com/CINeVNlheM — DOTA 2 (@DOTA2) April 19, 2021

Дивіться трейлер першого сезону серіалу "DOTA: Кров Дракона" від Netflix