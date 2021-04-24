С тех пор, как Тони Старк ( Железный Человек) умер, спасая мир от Таноса, прошло 2 года. Много кто был доволен таким финалом ленты "Мстители: ЗФинал", однако не все в восторге от того, что у их любимого персонажа нет счастливого конца.

Мировая премьера ленты "Мстители: Финал" состоялась в 2019 году. Фильм подарил Тони Старку заслуженный героический финал.

Это интересно Известна дата выхода третьего специального эпизода "Время приключений с Финном и Джейком" от HBO Max

Произнеся свою известную фразу "Я Железный Человек", Тони Старк щелкнул пальцами, и Танос и его армия Читаури превратились в пыль. И хотя Старк смог спасти всю Вселенную от угрозы Таноса, силы Камней Бесконечности в конце концов убили его.

Железный Человек (Тони Старк) / Фото кадр из фильма "Мстители: Финал"

С тех пор поклонники не теряют надежду на воскрешение Железного Человека. Группа фанатов, которые остались неизвестными, разместила рекламный щит в Лос-Анджелесе, который умоляет студию Marvel возродить их любимого героя.

Новый рекламный щит, установленный фанатами в Лос-Анджелесе, просит Marvel Studios вернуть к жизни Железного Человека / Тони Старка

A new billboard has been put up by fans in Los Angeles, and asks Marvel Studios to bring the Iron Man, Tony Stark, back to life. pic.twitter.com/JtG2GvdzmL — Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) April 22, 2021

И хотя пылкие поклонники продолжают подавать петиции, у Marvel Studios нет текущих планов вернуть Железного Человека назад. Роберт Дауни-младший, который 10 лет исполнял роль Тони Старка, заявил, что не собирается возвращаться к роли.

Я сделал все, что мог, с этим персонажем, и теперь могу делать другие вещи. Я понимаю, что все это часть пути, и все заканчивается,

– сказал Дауни в интервью.