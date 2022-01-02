В опубликованном видео Алисию Викандер, которая сыграла роль Лары Крофт, заменила Анджелина Джоли, которая сыграла роль известной расхитительницы гробниц в фильмах "Лара Крофт: расхитительница гробниц" и "Лара Крофт: расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни".

Это интересно Тоби Магуайр стал Хоббитом Бильбо Бэггинсом вместо Мартина Фримена: DeepFake-видео

"Tomb Raider: Лара Крофт": Deepfake-видео

Смотрите другие DeepFake-видео на Развлечениях 24: