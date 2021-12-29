На ютуб-канале stryder HD опубликовали новый дипфейк-ролик, в нем Мартина Фримена в фильме "Хоббит: Нежданное путешествие" 2012 года заменили на другого актера.
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В видео автор показал, как бы выглядело, если бы Тоби Магуайр, который наиболее известен по роли Человека-Паука в одноименной трилогии Сэма Рэйми, сыграл молодую версию Бильбо Бэггинса в исполнении Мартина Фримена в фильмах "Хоббит".
DeepFake-видео: Тоби Магуайр стал Хоббитом Бильбо Бэггинсом вместо Мартина Фримена
Другие роботы stryder HD:
- он превращал сына Клинта Иствуда в Росомаху вместо Хью Джекмана;
- Генри Кавилла изобразил Коннором Маклаудом в перезапуске фильма "Горец";
- Элизабет Олсен стала Дейенерис в "Игре престолов" вместо Эмилии Кларк;
- а Том Селлек сыграл Тони Старка в" Железном человеке " вместо Роберта Дауни-младшего.