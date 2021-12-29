На ютуб-каналі stryder HD опублікували новий діпфейк-ролик, у ньому Мартіна Фрімена у фільмі "Хоббіт: Неждана подорож" 2012 року замінили на іншого актора.
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У відео автор показав, як би виглядало, якби Тобі Магвайр, який найбільш відомий за роллю Людини-Павука в однойменній трилогії Сема Реймі, зіграв молоду версію Більбо Беггінса у виконанні Мартіна Фрімена у фільмах "Хоббіт".
DeepFake-відео: Тобі Магвайр став Хоббітом Більбо Беггінсом замість Мартіна Фрімена
Інші роботи stryder HD:
- він перетворював сина Клінта Іствуда в Росомаху замість Г'ю Джекмана,
- Генрі Кавілла зобразив Коннором Маклаудом у перезапуску фільма "Горець";
- Елізабет Олсен стала Дейєнеріс у "Грі престолів" замість Емілії Кларк;
- а Том Селлек зіграв Тоні Старка в "Залізній людині" замість Роберта Дауні-молодшого.