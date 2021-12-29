На ютуб-каналі stryder HD опублікували новий діпфейк-ролик, у ньому Мартіна Фрімена у фільмі "Хоббіт: Неждана подорож" 2012 року замінили на іншого актора.

Це цікаво Подивіться на Генрі Кавілла у ролі Джеймса Бонда замість Тімоті Далтона: Deepfake-відео

У відео автор показав, як би виглядало, якби Тобі Магвайр, який найбільш відомий за роллю Людини-Павука в однойменній трилогії Сема Реймі, зіграв молоду версію Більбо Беггінса у виконанні Мартіна Фрімена у фільмах "Хоббіт".

DeepFake-відео: Тобі Магвайр став Хоббітом Більбо Беггінсом замість Мартіна Фрімена

Інші роботи stryder HD: