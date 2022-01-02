В опублікованому відео Алісію Вікандер, яка зіграла роль Лари Крофт, замінила Анджеліна Джолі, яка зіграла роль відомої розкрадачки гробниць у фільмах "Лара Крофт: розкрадачка гробниць" і "Лара Крофт: розкрадачка гробниць 2 – Колиска життя".
Це цікаво Тобі Магвайр став Хоббітом Більбо Беггінсом замість Мартіна Фрімена: DeepFake-відео
"Tomb Raider: Лара Крофт": Deepfake-відео
Дивіться інші DeepFake-відео на Розвагах 24:
- син Клінта Іствуда у ролі Росомахи замість Г'ю Джекмана,
- Генрі Кавілла зобразили Коннором Маклаудом у перезапуску фільма "Горець";
- Елізабет Олсен стала Дейєнеріс у "Грі престолів" замість Емілії Кларк;
- Том Селлек зіграв Тоні Старка в "Залізній людині" замість Роберта Дауні-молодшого.