Сильвестр Сталлоне став Брюсом Всемогутнім замість Джима Керрі: DeepFake-відео

У новому діпфейк-ролику, який був опублікований на ютуб-каналі DesiFakes, Джима Керрі за допомогою нейромереж замінили на Сильвестра Сталлоне.

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Джим Керрі – комедійний актор. Він найбільш відомий глядачам за ролями у фільмах "Маска", "Тупий і ще тупіший", "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин". А Сильвестр Сталлоне в основному грає в бойовиках і найбільш відомий за ролями у фільмах "Роккі", "Рембо", "Нестримні".

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