Кіану Рівз став Містером Фантастиком
Актор замінив Йоанна Гріффіта, який виконав роль Ріда Річардса, більше відомого як Містер Фантастик, у фільмах "Фантастична четвірка" 2005 та 2007 років.
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За словами автора відео, саме таким він хотів би бачити лідера Фантастичної четвірки у майбутньому фільмі "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля", прем'єра якого запланована вже на 5 травня 2022 року.
Кіану Рівз у ролі Містера Фантастика: дивіться відео
У колекції stryder HD є понад 100 DeepFake-відео, які можуть сподобатися любителям кіно. Якщо і вам цікаво, якими були б улюблені персонажі у виконанні інших акторів, зверніть увагу й на інші ролики:
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