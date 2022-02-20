Кіану Рівз став Містером Фантастиком

Актор замінив Йоанна Гріффіта, який виконав роль Ріда Річардса, більше відомого як Містер Фантастик, у фільмах "Фантастична четвірка" 2005 та 2007 років.

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За словами автора відео, саме таким він хотів би бачити лідера Фантастичної четвірки у майбутньому фільмі "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля", прем'єра якого запланована вже на 5 травня 2022 року.

Кіану Рівз у ролі Містера Фантастика: дивіться відео



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