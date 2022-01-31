У новому ролику автор ютуб-канала stryder HD за допомогою технології DeepFake замінив обличчя Роберта Дауні-молодшого, який зіграв Тоні Старка, на обличчя Тома Круза. Крім того, у цьому відео в ролі Пеппер Поттс, яку зіграла Гвінет Пелтроу, постала Ніколь Кідман.

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Цією роботою stryder HD намагався показати "Доктора Стренджа: в Мультивсесвіті Безумства", де відомий маг зустрінеться з альтернативними варіантами Старка і Поттс з іншої реальності.

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