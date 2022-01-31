В новом ролике автор ютуб-канала stryder HD с помощью технологии DeepFake заменил лицо Роберта Дауни-младшего, который сыграл Тони Старка, на лицо Тома Круза. Кроме того, в этом видео в роли Пеппер Поттс, которую сыграла Гвинет Пэлтроу, предстала Николь Кидман.
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Этой работой stryder HD пытался показать "Доктора Стрэнджа: в Мультивселенной безумия", где известный маг встретится с альтернативными вариантами Старка и Поттс из другой реальности.
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