В новом ролике автор ютуб-канала stryder HD с помощью технологии DeepFake заменил лицо Роберта Дауни-младшего, который сыграл Тони Старка, на лицо Тома Круза. Кроме того, в этом видео в роли Пеппер Поттс, которую сыграла Гвинет Пэлтроу, предстала Николь Кидман.

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Этой работой stryder HD пытался показать "Доктора Стрэнджа: в Мультивселенной безумия", где известный маг встретится с альтернативными вариантами Старка и Поттс из другой реальности.

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