За допомогою нейромереж Томаса Гейдена Черча у цій стрічці замінили на іншого американського актора. У новому діпфейк-ролику, який опублікували на ютуб-каналі DesiFakes Піщаною людиною став всесвітньовідомий Арнольд Шварценеггер.
До теми Анджеліна Джолі замінила Алісію Вікандер у фільмі "Tomb Raider: Лара Крофт": Deepfake-відео
Автор відео використовував трихвилинний фрагмент з кінокоміксу "Людина-павук 3" 2007 року від режисера Сема Реймі.
Арнольд Шварценеггер став Піщаною людиною у фільмі Людина-павук 3": відео
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