С помощью нейросетей Томаса Хейдена Черча в этой ленте заменили на другого американского актера. В новом дипфейк-ролике, который опубликовали на ютуб-канале DesiFakes, Песчаным человеком стал всемирно известным Арнольд Шварценеггер.

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Автор видео использовал трехминутный фрагмент из кинокомикса "Человек-паук 3" 2007 года от режиссера Сэма Рэйми.

Арнольд Шварценеггер стал песчаным человеком в фильме Человек-паук 3": видео

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