С помощью нейросетей Томаса Хейдена Черча в этой ленте заменили на другого американского актера. В новом дипфейк-ролике, который опубликовали на ютуб-канале DesiFakes, Песчаным человеком стал всемирно известным Арнольд Шварценеггер.
К теме Анджелина Джоли заменила Алисию Викандер в фильме "Tomb Raider: Лара Крофт": Deepfake-видео
Автор видео использовал трехминутный фрагмент из кинокомикса "Человек-паук 3" 2007 года от режиссера Сэма Рэйми.
Арнольд Шварценеггер стал песчаным человеком в фильме Человек-паук 3": видео
Смотрите другие DeepFake-видео на Развлечениях 24:
- сын Клинта Иствуда в роли Росомахи вместо Хью Джекмана;
- Генри Кавилла изобразили Коннором Маклаудом в перезапуске фильма "Горец";
- Элизабет Олсен стала Дейенерис в "Игре престолов" вместо Эмилии Кларк;
- Том Селлек сыграл Тони Старка в "Железном человеке" вместо Роберта Дауни-младшего.