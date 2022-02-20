Киану Ривз стал Мистером Фантастиком

Актер заменил Йоанна Гриффита, исполнившего роль Рида Ричардса, больше известного как Мистер Фантастик, в фильмах "Фантастическая четверка" 2005 и 2007 годов.

На тему Как Николь Кидман и Том Круз встретили доктора Стрэнджа: DeepFake-видео

По словам автора видео, именно таким он хотел бы видеть лидера Фантастической четверки в будущем фильме "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", премьера которого запланирована уже на 5 мая 2022 года.

Киану Ривз в роли Мистера Фантастика: смотрите видео