Киану Ривз стал Мистером Фантастиком
Актер заменил Йоанна Гриффита, исполнившего роль Рида Ричардса, больше известного как Мистер Фантастик, в фильмах "Фантастическая четверка" 2005 и 2007 годов.
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По словам автора видео, именно таким он хотел бы видеть лидера Фантастической четверки в будущем фильме "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", премьера которого запланирована уже на 5 мая 2022 года.
Киану Ривз в роли Мистера Фантастика: смотрите видео
В коллекции stryder HD есть более 100 DeepFake-видео, которые могут понравиться любителям кино. Если и вам интересно, каковыми были бы любимые персонажи в исполнении других актеров, обратите внимание и на другие ролики:
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