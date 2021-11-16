На ютуб-канале stryder HD опубликовали очередное видео с применением технологии DeepFake. В новом ролике лицо Натали Портман заменили на Милли Бобби Браун.
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Юная актриса предстала в образе Падме Амидалы – матери Люка и Леи Скайуокеров из ленты "Звездные войны".
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Другие роботы stryder HD:
- он превращал сына Клинта Иствуда в Росомаху вместо Хью Джекмана;
- Генри Кавилла изобразил Коннором Маклаудом в перезапуске фильма "Горец";
- Элизабет Олсен стала Дейенерис в "Игре престолов" вместо Эмилии Кларк;
- а Том Селлек сыграл Тони Старка в "Железном человеке" вместо Роберта Дауни-младшего.