Если вы думали, что у космической оперы Bioware Mass Effect и пародийных фильмов Майка Мейера нет ничего общего, то вы ошибались. Ведь если вместо легендарного командора Шепарда спасать галактику в Mass Effect отправится величайший шпион всех времен и народов Остин Пауэрс, получится нечто невероятное.

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Ютубер eli_handle_b․wav смонтировал забавный ролик – он заменил Шепарда на Пауэрса. Несмотря на короткий хронометраж, видео получилось интересным – ведь сексуальный супершпион Пауэрс в роли командора "Нормандии" очень органичен. Кроме того, видеоролик полон интересных и смешных моментов.

Остин Пауэрс спасает галактику в Mass Effect: видео

Кто такой Остин Пауэрс

Главный герой серии американских фильмов, которые высмеивают возмутительные сюжеты, безудержные сексуальные намеки и двумерных стандартных персонажей, связанных со шпионскими фильмами 1960-х годов, а также клише ультра-учтивого супершпиона.

Коротко о Mass Effect Серия научно-фантастических видеоигр жанра Action RPG от BioWare. Действие игры разворачивается в XXII веке и концентрируется на приключениях командора Шепарда и экипаже его корабля "Нормандия".

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