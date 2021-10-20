"Dogs in Space" ("Собаки в космосе") – новый мультсериал от Netflix. В нем космические песики будут сражаться с пришельцами, чтобы найти новый мир, который можно назвать домом.

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Первый трейлер предстоящего шоу, размещенный в аккаунте Netflix, показывает отважную группу генетически усовершенствованных собак, покидающих Землю. Они отправляются в Космос, где встретятся с множеством опасностей, чтобы найти для людей планету, пригодную для жизни.

Релиз анимационного сериала запланирован на 18 ноября в онлайн-кинотеатре Netflix. В первом сезоне планируется 10 эпизодов по 19 минут.

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