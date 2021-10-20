"Dogs in Space" ("Собаки в космосі") – новий мультсеріал від Netflix. У ньому космічні песики будуть битися з прибульцями, щоб знайти новий світ, який можна назвати домом.

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Перший трейлер майбутнього шоу, розміщений в обліковому записі Netflix, показує відважну групу генетично вдосконалених собак, які залишають Землю. Вони відправляються в Космос, де зустрінуться з безліччю небезпек, щоб знайти для людей планету, придатну для життя.

Реліз анімаційного серіалу заплановано на 18 листопада в онлайн-кінотеатрі Netflix. У першому сезоні планується 10 епізодів по 19 хвилин.

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