Реддитор з нікнеймом CF_Charlie розповів, що на роботу над кораблем пішло 2800 годин. Ще 200 годин його товариш витратив на лайку і близько 50 годин – на підготовку та дослідження. Тож сумарно створення "Зоряного руйнівника" зайняло понад 3000 годин або 127 повних діб.

Це цікаво Лотереї, перегони та унікальні гральні автомати: як влаштований гемблінг в Японії

Модель важить 35 кілограмів та має 3 метри у довжину. Вона складається приблизно з 22 тисяч деталей, зокрема 400 метрів кабелів та 800 світлодіодів. Основні матеріали, які використовували у будівництві, – структурований папір, пластини з пінопласту, плити з полістиролу, пластикові елементи, алюмінієва рама та інші металеві деталі.

Величезна копія "Зоряного руйнівника" / Фото Reddit / CF_Charlie

Наразі корабель займає майже увесь вільний простір у гаражі, де його побудували. Аби перевезти його в інше місце, авторові доведеться навіть зняти вікна. Це необхідно зробити, адже у листопаді "Зоряний руйнівник" братиме участь у виставці моделей космічних кораблів в Амстердамі, у Нідерландах.

Дивіться також Дайвер знайшов біля узбережжя Ізраїлю 900-річний меч хрестоносця з метровим лезом