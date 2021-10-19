Дайвер Шломі Кацін знайшов меч недалеко від Хайфи, у акваторії, де судна століттями ховалися на мілководді від штормів. Там часто знаходять артефакти різних епох, особливо після переходу пісків.

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Меч інкрустований морськими організмами та дуже важкий: довжина клинка – один метр, а рукояті – 30 сантиметрів. Експерти припускають, що зброя налічує 900 років та належала лицареві з цитаделі в Атліті. За словами Управління антикваріату Ізраїлю, після очищення та аналізу знахідку буде виставлено на загальний огляд.

Це означає, що хлопець, який воював з ним, був дуже сильним. Я намагаюся представити його на полі в повному спорядженні. Він дійсно повинен був бути в хорошій фізичній формі. Хлопці тоді були виразно сильнішими і, можливо, більше, ніж ми зараз,

– сказав Кобі Шарвіт, глава підрозділу морської археології ізраїльського управління старожитностей.



Дайвер знайшов біля узбережжя Ізраїлю 900-річний меч хрестоносця з метровим лезом / Фото Times of Israel



900-річний меч хрестоносця з метровим лезом / Фото Times of Israel



900-річний меч хрестоносця з метровим лезом / Фото Times of Israel

За свою знахідку Шломі Кацін отримав сертифікат ізраїльтянина з активною громадянською позицією.



Дайвер Шломі Кацін зі знахідкою / Фото Times of Israel



900-річний меч хрестоносця / Фото Times of Israel

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