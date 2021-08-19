Йотам Дахан разом із сім'єю відпочивав на пляжі недалеко від міста Атліта на півночі Ізраїлю. Одного вечора під час прогулянки уздовж узбережжя Середземного моря недалеко від місця відпочинку він знайшов скарб. Це був шматок міцно злиплих стародавніх монет. Фото знахідки чоловік опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

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Виявилося, це клубок монет, які злиплися, загальною вагою близько 6 кг. Я поняття не мав, що це таке, і вирішив поділитися своєю знахідкою в фейсбуці, сподіваючись, що хто-небудь відповість,

– розповів Йотан.



Йотам Дахан зі знахідкою / Фото фейсбук Ada Moriel

Після того як фотографії монет були розміщені в соціальній мережі, з Даханом зв'язався Карім Саїд, директор Хайфського округу Управління старожитностей Ізраїлю, щоб визначити точне місцезнаходження скарбу на пляжі. Він зазначає, що знахідка є свідченням того, що тут протягом століть було інтенсивне судноплавство.

Директор відділу морської археології в Управлінні старожитностей Яаков Шарабіт, після огляду знахідки повідомив, що ці монети можуть бути датовані 4 століттям нашої ери, тобто їм 1700 років. Вага монет складає понад 6 кілограмів, і судячи з форми, вони були у сумці, де окислилися і спресувалися, перетворившись в один суцільний шматок. Також археолог припускає, що монети знаходилися на кораблі і призначалися для торгівлі.

Археологічні пам'ятки поширені по всій пляжній смузі Хабоніму. Археологічні записи вказують, що судна часто прибивало на берег разом з усім їхнім вантажем. Знайдена глиба монет показує, що вони зберігалися разом і злиплися через окислення металів,

– зазначив Шарабіт.



Знайдений скарб / Фото фейсбук Ada Moriel

Директор Хайфського округу управління старожитностей Карім Саїд вручив Йотаму Почесну грамоту. В ній висловлюють зразковому громадянину подяку за гідний вчинок.

Передача таких знахідок в національну колекцію допомагає нам, археологам, краще зрозуміти загадку історії Землі Ізраїлю,

– сказав Карім.



Йотам Дахан із сім'єю / Фото фейсбук Ada Moriel

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