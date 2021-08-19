Йотам Дахан вместе с семьей отдыхал на пляже недалеко от города Атлита на севере Израиля. Однажды вечером во время прогулки вдоль побережья Средиземного моря недалеко от места отдыха он нашел клад. Это был кусок крепко слипшихся древних монет. Фото находки мужчина опубликовал на своей странице в фейсбуке.

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Оказалось, это клубок слипшихся монет общим весом около 6 кг. Я понятия не имел, что это такое, и решил поделиться своей находкой в фейсбуке, надеясь, что кто-нибудь ответит,

– рассказал Йотан.



Йотам Дахан с находкой / Фото фейсбук Ada Moriel

После того как фотографии монет были размещены в социальной сети, с Даханом связался Карим Саид, директор Хайфского округа Управления древностей Израиля, чтобы определить точное местонахождение клада на пляже. Он отмечает, что находка является свидетельством того, что здесь на протяжении веков было интенсивное судоходство.

Директор отдела морской археологии в Управлении древностей Яаков Шарабит, после осмотра находки сообщил, что эти монеты могут быть датированы 4 веком нашей эры, то есть им 1700 лет. Вес монет составляет более 6 килограммов, и судя по форме, они были в сумке, где окислились и спрессовались, превратившись в один сплошной кусок. Также археолог предполагает, что монеты находились на корабле и предназначались для торговли.

Археологические достопримечательности распространены по всей пляжной полосе Хабонима. Археологические записи указывают, что суда часто прибивало на берег вместе со всем их грузом. Найденная глыба монет показывает, что они хранились вместе и слиплись из-за окисления металлов,

– отметил Шарабит.



Найденное сокровище / Фото фейсбук Ada Moriel

Директор Хайфского округа Управления древностей Карим Саид вручил Йотаму Почетную грамоту. В ней выражают образцовому гражданину благодарность за достойный поступок.

Передача таких находок в национальную коллекцию помогает нам, археологам, лучше понять загадку истории Земли Израиля,

– сказал Карим.



Йотам Дахан с семьей / Фото фейсбук Ada Moriel

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