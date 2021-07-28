Камень нашли рабочие, которые копали колодец во дворе мужчины по фамилии Гамадж. Свое полное имя и место, где обнаружили кластер, он не называет из соображений безопасности.
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Хозяин дома сразу же сообщил о своей находке властям. Больше года потратили на то, чтобы очистить камень от грязи и других примесей. Только тогда эксперты смогли дать ему точную оценку.
Камень бледно-голубого цвета весит 510 килограммов или 2,5 миллиона карат. Его стоимость на международном рынке оценили в 100 миллионов долларов (около 2,7 миллиарда гривен).
Я никогда раньше не видел такого большого образца. Он, вероятно, был сформирован примерно 400 лет назад,
– рассказал известный геолог, доктор Гамини Зойс.
Однако эксперты предупредили, что несмотря на то, что кластер характеризуется 2,5 миллионами карат, камни внутри него могут быть некачественными. Поэтому впереди его ждет проверка независимыми международными экспертами.
"Это особый образец звездчатого сапфира, возможно, самый большой в мире. Учитывая его размер и стоимость, мы думаем, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи", – поделился глава Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки Тилак Вирасингхе.
Шри-Ланка является ведущим экспортером сапфиров и других драгоценных камней. В прошлом году страна заработала около 500 миллионов долларов на экспорте драгоценных камней, бриллиантов и ювелирных изделий.
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