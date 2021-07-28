Камень нашли рабочие, которые копали колодец во дворе мужчины по фамилии Гамадж. Свое полное имя и место, где обнаружили кластер, он не называет из соображений безопасности.

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Хозяин дома сразу же сообщил о своей находке властям. Больше года потратили на то, чтобы очистить камень от грязи и других примесей. Только тогда эксперты смогли дать ему точную оценку.

Камень бледно-голубого цвета весит 510 килограммов или 2,5 миллиона карат. Его стоимость на международном рынке оценили в 100 миллионов долларов (около 2,7 миллиарда гривен).

Я никогда раньше не видел такого большого образца. Он, вероятно, был сформирован примерно 400 лет назад,

– рассказал известный геолог, доктор Гамини Зойс.