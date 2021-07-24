300 редких монет железного века обнаружили в западном Лондоне после того, как дожди сильно размягчили почву. Археологи считают, что они происходят из І века до нашей эры.

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Уникальная находка

Монеты, известные как потины, сделаны из сплава меди, олова и свинца. Каждая имеет диаметр в среднем 3 сантиметра и создана по образцу монет, отбитых во французском Марселе примерно 2 175 лет назад.



Найденные монеты известны как потины / Фото HS2

Потины содержат стилизованные изображения греческого бога Аполлона с одной стороны и нападающего быка с другой.



Монеты датируют І веком до нашей эры / Фото HS2

После того, как их выкопали из земли, все монеты перевезли в Бирмингемский музей и Художественную галерею, чтобы там их очистили и законсервировали. После этого за дело возьмутся исследователи, которые впоследствии, возможно, расскажут о них много интересного.

Стоимость найденных потинов пока не определили, как и то, можно ли называть их сокровищем.

Почему закопали монеты

Тем временем ученые уже строят различные теории, чтобы понять, почему закопали это сокровище. Удивительно то, говорят они, что в то время монеты не использовались для обмена товарами и услугами.

Вероятно, клад предназначался для богов в качестве жертвы, или же его использовали для обозначения границы. Не исключено, что монеты также могли закопать банально на "черный" день.



Монеты нашли в земле после дождя / Фото HS2