Тиктокер рассказал, что живет на шумной улице. Среди его соседей есть такие, которые любят фейерверки, и довольно часто запускают их поздно ночью. Конечно, другим людям это мешает отдыхать.

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Именно поэтому один из раздраженных соседей придумал оригинальный способ проучить нарушителей порядка их же оружием – не дать им выспаться. Он подсоединил свой будильник к системе громкой связи на их улице, чтобы разбудить любителей фейерверков в 5:55 утра.

Никто не может найти будильник, чтобы выключить его,

– подписал видео тиктокер.

Это видео стало вирусным и собрало более 4 миллионов просмотров и почти 10 тысяч комментариев. Вот некоторые из них:

"Вы все играли в шашки, он играл в шахматы";

"Нужно было записать и включить звуки их фейерверков";

"Такой вежливый будильник. Где сирены воздушной тревоги?";

"Поставь на будильник рингтон, как на айфоне";

"Этот звук недостаточно раздражающий. Нужно что-то такое, как в 80-х. БУМ, и все проснулись".

Однако на этом история не закончилась, а утренний будильник еще больше раззадорил соседей с фейерверками. На следующий вечер они снова запускали салюты – гораздо активнее, чем раньше. Так они начали "войну против будильника".

Следующее видео Люк Форсбург опубликовал уже после полуночи. Он написал, что тишины не было с 20:30 до сих пор.

Я даже не знаю, откуда у кого-то такое количество фейерверков,

– добавил он.

После этого блоггер рассказал, что несколько человек с его улицы уехали поздно вечером, чтобы переночевать у друзей или в гостинице, хотя утреннего будильника не было. Похоже, что проблема шумной улицы до сих пор не решена.

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