Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают о сути бинго, его правилах и видах. Как появилась игра и почему она стала одной из самых популярных во всем мире – читайте в материале.

Это интересно Приветственные бонусы в онлайн-казино: что это такое и как воспользоваться ими на максимум

Что такое бинго

Бинго – это азартная игра, которая лежит в основе многих лотерей. В странах постсоветского пространства была более распространена такая ее вариация как лото.

В отличие от других гемблерских развлечений, бинго – это не только азартная игра. Часто в него играют не на деньги, а просто ради приятного времяпрепровождения с друзьями и родными. Бинго способно объединить поколения, ведь его одинаково любят и дети, и взрослые.

Цель бинго заключается в том, чтобы зачеркнуть все поля на карточке с числами. Эти числа случайным образом выбирает ведущий. Тот участник, который первым выполняет задачу, – побеждает. А чтобы оповестить об этом других, ему нужно громко воскликнуть: "Бинго!".

Правила азартного бинго

В бинго довольно часто играют в казино и специальных бинго-салонах, где в играх могут одновременно принимать участие десятки людей. Перед началом игры, каждый желающий покупает себе карточки с числами. У одного участника их может быть несколько – это увеличивает шансы на победу.

Для проведения бинго, кроме игроков и карт, нужен ведущий и лототрон с шариками, хотя можно использовать и другие способы выбора чисел. В ходе игры ведущий вытаскивает по одному шарику и объявляет указанное на нем число участникам. Тогда они ищут это значение в своих карточках, и если находят – отмечают или зачеркивают его.

Партия продолжается, пока кто-то из участников не выполнит задание – зачеркнет все номера на карточке или образует из отмеченных чисел определенный рисунок или фигуру. Претенденту на выигрыш нужно закричать "Бинго!" – игра останавливается только после этого.

Карточку обязательно проверяют, чтобы игрок не победил обманом. Если все указано верно, участник получает свой приз.

Обратите внимание Индийский рамми: азартная карточная игра, которая подарит острые ощущения и веселье

История бинго



Бинго – классическая азартная гира / Фото Pixabay

Считают, что прототип современного бинго существовал еще в 16 веке. Первое упоминание об итальянской игре Lo Giuoco del Lotto D'Italia появилось в 1530 году. Тогда с помощью вытягивания шариков с номерами выбирали членов Большого совета Генуи.

После того как игра стала популярной в Италии, ее вариации распространились и по другим странам Европы. Во Франции игра под названием Le Lotto стала развлечением состоятельных людей, а в Германии похожую игру использовали для обучения.

Родиной современного бинго являются США. Во времена Великой депрессии американец Эдвин Лоу потерпел неудачу в бизнесе. Он занимался продажей игрушек, но его компания обанкротилась. Решение этой проблемы он нашел случайно – во время посещения ярмарки.

Мужчина увидел группу людей, которые с задором играли в неизвестную ему игру. У них были карточки с числами, и для обозначения номеров, которые совпадали, игроки ставили на поля бобы. Выигрывая, победители выкрикивали "Bean go!" ("Боб идет!").

Эдвину Лоу понравилась эта идея. Он несколько изменил правила игры и назвал ее "Bingo" – возможно просто не расслышал, что кричали игроки на ярмарке, а возможно и специально, чтобы отделить свою игру от их.

Мужчина начал продавать игровые наборы для бинго, а вскоре и организовал игру в Нью-Йорке. Он даже нанял профессора Колумбийского университета Карла Леффлера, чтобы тот разработал 6 тысяч новых карт с различными комбинациями чисел.

С тех пор бинго начало обретать популярность в США и мире. Со временем появились различные виды игры, в нее начали играть в больших и маленьких казино и открывать отдельные салоны, которые специализировались только на бинго. Развлечение остается актуальным сегодня, а развитие технологий помогли ему занять свою нишу и в онлайн-секторе гемблинга.

На тему Как появились игральные карты: история, виды, интересные факты

Разновидности игры



Какие виды бинго бывают / Фото Pixabay

Разновидности бинго отличаются общим количеством шариков с номерами и полей на игровых карточках. Эти параметры влияют на продолжительность партии и вариативность комбинаций. Кроме того, в различных видах бинго могут по-разному определять победителей.

Бинго на 75 шаров или американское бинго считается классической версией игры. Из названия понятно, что в таком варианте 75 шариков с числами. Каждая карточка в таком бинго имеет 25 полей, расположенных 5 x 5, но одно из них пустое. На ней указано только 24 номера, а центральное считается заполненным автоматически.

Чаще всего для победы в американском бинго нужно составить из отмеченных полей какой-нибудь рисунок. Это может быть линия, фигура или что-либо другое, определенное условиями.

Бинго на 90 шаров или британское бинго более распространено в Европе. Карточки в этом варианте имеют 27 полей, расположенных 3 x 9, но числами заполнены лишь 15 из них.

Британское бинго обычно играют в 3 этапа, определяя промежуточных победителей. Первым становится тот, кто полностью собрал какую-либо линию номеров. Вторым – тот, кто собрал 2 линии, а главным – тот, кто заполнил всю карточку. Они разделяют выигрыш между собой. 55% получает победитель с тремя собранными линиями, 30% – счастливчик с двумя линиями, и 15% – тот, кто собрал только один ряд.

Бинго на 30 шаров считают быстрым. Партия в нем обычно не затягивается. Игроки получают карточки с полями 3 x 3. Побеждает тот, кто быстрее зачеркивает все номера.

Конечно, это не все способы сыграть в бинго. Эта легендарная игра имеет множество вариаций, а также позволяет игрокам придумывать собственные условия и правила.

Читайте также Тысячелетние традиции: китайские азартные игры, которые популярны во всем мире

Сегодня сыграть в бинго можно где угодно. Гэмблеры, которые ценят антураж и атмосферу, выбирают физические казино. А игроки, которым важнее комфорт и мобильность, обращаются к бинго в интернете. Главное, помнить, что к азартным играм нужно относиться ответственно, – отмечает онлайн-казино Cosmolot.