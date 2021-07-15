Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про суть бінго, його правила та види. Як з'явилася гра та чому стала однією з найпопулярніших в усьому світі – читайте в матеріалі.

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Що таке бінго

Бінго – це азартна гра, що лежить в основі багатьох лотерей. У країнах пострадянського простору була більш розповсюджена така її варіація як лото.

На відміну від інших гемблерських розваг, бінго – це не лише азартна гра. Часто у нього грають не на гроші, а заради приємного проведення часу з друзями та рідними. Бінго здатне об'єднати покоління, адже його однаково люблять і діти, і дорослі.

Мета бінго полягає в тому, щоб закреслити усі поля на картці з числами. Ці числа випадковим чином обирає ведучий. Той учасник, який першим виконує завдання, – перемагає. А щоб повідомити про це інших, йому потрібно голосно вигукнути: "Бінго!".

Правила азартного бінго

У бінго доволі часто грають в казино та спеціальних бінго-салонах, де в іграх можуть одночасно брати участь десятки людей. Перед початком гри, кожен охочий купує собі картки з числами. В одного учасника їх може бути кілька – це збільшує шанси на перемогу.

Для проведення бінго, окрім гравців та карток, потрібен ведучий та лототрон з кульками, хоча можна використовувати й інші способи обрання чисел. У ході гри ведучий витягає по одній кульці з лототрона та оголошує вказане на ній число учасникам. Тоді вони шукають це значення у своїх картках, і якщо знаходять – позначають чи закреслюють його.

Партія триває, поки хтось з учасників не виконає завдання – закреслює усі номери на картці або утворює з позначених чисел певний малюнок чи фігуру. Претендентові на виграш потрібно закричати "Бінго!" – гра зупиняється лише після цього.

Картку обов'язково перевіряють, щоб гравець не переміг обманом. Якщо усе вказано вірно, учасник отримує свій приз.

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Історія бінго



Бінго – класична азартна гра / Фото Pixabay

Вважають, що прототип сучасного бінго існував ще у 16 столітті. Перша згадка про італійську гру Lo Giuoco del Lotto D’Italia з'явилася у 1530 році. Тоді за допомогою витягування кульок з номерами обирали членів Великої ради Генуї.

Після того як гра стала популярною в Італії, її варіації розповсюдилися й іншими країнами Європи. У Франції гра під назвою Le Lotto стала розвагою вельмож, а у Німеччині схожу гру використовували для навчання.

Батьківщиною сучасного бінго є США. У часи Великої депресії американець Едвін Лоу зазнав невдачі у бізнесі. Він займався продажем іграшок, але його компанія збанкрутувала. Розв'язання цієї проблеми він знайшов випадково – під час відвідування ярмарку.

Чоловік побачив групу людей, які з завзяттям грали у невідому йому гру. У них були картки з числами, і для позначення номерів, які збігалися, гравці ставили на поля боби. Виграючи, переможці вигукували "Bean go!" ("Біб йде!").

Едвіну Лоу сподобалася ця ідея. Він дещо змінив правила гри та назвав її "Bingo" – можливо просто не розчув, що кричали гравці на ярмарку, а можливо і спеціально, аби відмежувати свою гру від їхньої.

Чоловік почав продавати ігрові набори для бінго, а невдовзі й організував гру у Нью-Йорку. Він навіть найняв професора Колумбійського університету Карла Леффлера, аби той розробив 6 тисяч нових карт з різними комбінаціями чисел.

Відтоді бінго почало набувати популярності у США та світі. З часом з'явилися різні види гри, у неї почали грати у великих та маленьких казино та відкривати окремі салони, які спеціалізувалися лише на бінго. Розвага залишається актуальною і сьогодні, а розвиток технологій допоміг їй зайняти свою нішу і в онлайн-секторі гемблінгу.

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Різновиди гри



Які види бінго бувають / Фото Pixabay

Різновиди бінго відрізняються загальною кількістю кульок з номерами та полів на гральних картках. Ці параметри впливають на тривалість партії та варіативність комбінацій. Крім того, у різних видах бінго можуть по-різному визначати переможців.

Бінго на 75 кульок або американське бінго вважається класичною версією гри. З назви зрозуміло, що у такому варіанті 75 кульок з числами. Кожна картка у такому бінго має 25 полів, розташованих 5 x 5, але одне з них пусте. На ній вказано лише 24 номери, а центральне вважається автоматично заповненим.

Найчастіше для перемоги в американському бінго потрібно скласти з позначених полів який-небудь малюнок. Це може бути лінія, фігура чи будь-що інше, визначене умовами.

Бінго на 90 кульок або британське бінго більш поширене у Європі. Картки у цьому варіанті мають 27 полів, розташованих 3 x 9, але числами заповнені лише 15.

Британське бінго зазвичай грають у 3 етапи, визначаючи проміжних переможців. Першим стає той, хто повністю зібрав будь-яку одну лінію номерів. Другим – той, хто зібрав 2 лінії, а головним – той, хто заповнив усю картку. Вони розділяють виграш між собою. 55% отримує переможець із трьома зібраними лініями, 30% – щасливчик з двома лініями, і 15% — той, хто зібрав лише один ряд.

Бінго на 30 кульок вважають швидким. Партія у ньому зазвичай не затягується. Гравці отримують картки з полями 3 x 3. Перемагає той, хто швидше закреслює всі номери.

Звичайно, це не всі способи зіграти в бінго. Ця легендарна гра має безліч варіацій, а також дозволяє гравцям вигадувати власні умови та правила.

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Сьогодні зіграти в бінго можна будь-де. Гемблери, які цінують антураж та атмосферу, обирають фізичні казино. А гравці, яким важливіші комфорт та мобільність, звертаються до бінго в інтернеті. Головне, пам'ятати, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально, — наголошує онлайн-казино Cosmolot.