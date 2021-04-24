Деякі з популярних китайських ігор були створені у стародавні часи. Попри те, що у них грають вже кілька тисяч років, вони досі не втрачають свої позиції та посідають провідне місце в асортименті азійських та світових казино.

Багато сучасних ігор у казино беруть свій початок із Стародавньої Східної Азії. Азартні ігри були важливою частиною азійської культури протягом багатьох років. Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про ігри, які були популярними протягом усієї історії та є невід'ємною частиною сучасних казино.

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Ігри, що залежать від поєднання удачі, блефу і грамотної стратегії, виникли у Китаї кілька тисяч років тому. На сьогодні вони стали захопливим хобі не лише для мільйонів жителів Азії, а й для чималої кількості завзятих гравців в усьому світі.

1. Маджонг – гра, у яку грають з часів династії Цин



Маджонг / Фото Unsplash

Одна з найвідоміших давньоазіатських азартних ігор. Це стратегічна гра з акцентом на гостроту уваги. До сьогодні вона залишається невід'ємною частиною азійської культури, і зіграти у неї можна в більшості казино.

У Маджонг використовують доміно, а не карти – це й відрізняє його від більшості ігор. Мета гри – побудувати стіну з плитки. Перед роздачею плиток гравці роблять ставки. Крім того, після кожного раунду вони можуть робити нові ставки. Усі 136 плиток кладуть сорочкою вгору, і гравці отримують по 13 плиток від дилера (якого визначають за допомогою жеребкування). Після цього гравці перевертають свої плитки лицевою стороною вгору, об'єднуючи їх в пари по три доміно. Перший гравець, який отримає виграшну комбінацію з 14 плиток, повинен крикнути "Маджонг", щоб виграти гру.

Маджонг підкорив серця багатьох гравців – від наземних казино до сайтів з азартними онлайн-іграми. Сьогодні ця гра відоміша, ніж коли-небудь – вона з'являлася у багатьох фільмах і стала класичною грою Microsoft – пасьянс Маджонг.

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2. Кено – легендарна китайська азартна гра



Кено / Фото Unsplash

Стародавня китайська азартна гра, яка є неймовірно важливою частиною історії Китаю та сягає своїм корінням в часи будівництва Великої Китайської стіни. Її створили, щоб у цікавий і захопливий спосіб зібрати кошти на будівництво пам'ятки.

На сучасний погляд Кено нагадує лотерею та бінго, які всі знають і люблять. Гра в Кено займає від 10 до 15 хвилин в одному раунді. Для гри знадобиться папір та ручка, а також карта Кено, де написані числа від 1 до 80, складені у 10 стовпців і 8 рядків. Залежно від казино гравець може вибрати до 10 або до 20 цифр зі списку. Дилер гри або автоматичний генератор визначає випадкові числа. Виграє гравець, якому вдалося відгадати ці номери. Знання того, як грати в лотерею та бінго, допоможе навчитися грати в Кено, адже між ними багато спільного.

Хоча гра була започаткована понад 2000 років тому, вона все ще популярна. У наші дні в цю класичну азартну гру можна зіграти в кращих гральних закладах Азії.

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3. Сік Бо – киньте кості удачі



Сік Бо / Фото Unsplash

Ця гра – важлива частина китайської ідентичності, історія якої йде так далеко в минуле, що ніхто не пам'ятає, хто її створив. Сік Бо існує протягом тисячоліть та завойовувала своє місце в азійських казино по всьому континенту.

Сік Бо – це традиційна азартна гра з трьома кубиками. Вона має два основних ігрових аспекти – кидання костей і ставки. Обидва цих процеси відбуваються за столом Сік Бо (аналогічно столу в рулетці). Мета гри полягає в тому, щоб передбачити числа, які з'являться нагорі після того, як кості будуть кинуті. Можна зробити ставку на один, два або всі три кубики, розмістивши свої фішки на правильних ділянках столу.

На початку гравець обирає суму, на яку робить ставку, і кладе на стіл для комбінації. У Сік Бо немає стратегії, все залежить від удачі. Після того, як всі ставки зроблені, дилер тасує кості в невеликому контейнері та відкриває його, щоб всі могли бачити числа на кубиках. Гравець або виграє, або програє після кожного кидка костей.

Сьогодні у Сік Бо, яка заснована на чистій удачі, грають у казино по всьому світу, проте в інших країнах вона не така популярна, як в Азії.

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4. Пай Гоу – китайське доміно



Пай Гоу / Фото Unsplash

Пай Гоу – одна з найпопулярніших китайських азартних настільних ігор, коріння якої можна простежити до часів династії Сун.

Назва гри приблизно перекладається як "зібрати дев'ять", що є максимальною кількістю очок в цій грі. У Пай Гоу, яку грають набором з 32 китайських доміно, є сім гравців і круп'є. Гра починається з того, що набір доміно кладуть на стіл лицьовою стороною вниз, перемішують і складають у вісім стопок по чотири доміно в кожній. Потім гравці роблять ставки. Кожному з них дають стопку з чотирьох плиток, щоб сформувати дві руки – у кожній руці по дві плитки. Щоб виграти, обидві руки гравця повинні відповідно перевершувати руки дилера. Якщо гравець виграє одну руку і програє другу, це називається пуш – він забирає вихідну ставку, яку зробив. Якщо у гравця обидві руки вище, ніж у дилера – гравець виграє.

Цікаво, що до сьогодні в Пай Гоу грають переважно досвідчені азартні гравці азійського походження. Гра трохи складна для освоєння, але дилери зазвичай допомагають порадою. Існує також версія гри під назвою "Пай Гоу Покер", яку винайшов в 1985 році американець, на ім'я Сем Торосян. У цій грі замість доміно використовують колоду з 52 карт і джокер.