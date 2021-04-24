Некоторые из популярных китайских игр были созданы в древние времена. Несмотря на то, что в них играют уже несколько тысяч лет, они до сих пор не теряют свои позиции и занимают ведущее место в ассортименте азиатских и мировых казино.

Многие современные игры в казино берут свое начало из Древней Восточной Азии. Азартные игры были важной частью азиатской культуры на протяжении многих лет. Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают об играх, которые были популярными на протяжении всей истории и являются неотъемлемой частью современных казино.

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Игры, которые зависят от сочетания удачи, блефа и грамотной стратегии, возникли в Китае несколько тысяч лет назад. На сегодня они стали увлекательным хобби не только для миллионов жителей Азии, но и для немалого количества заядлых игроков во всем мире.

1. Маджонг – игра, в которую играют со времен династии Цин



Маджонг / Фото Unsplash

Одна из самых известных древнеазиатских азартных игр. Это стратегическая игра с акцентом на остроту внимания. До сих пор она остается неотъемлемой частью азиатской культуры, и сыграть в нее можно в большинстве казино.

В Маджонг используют домино, а не карты – это и отличает его от большинства игр. Цель игры – построить стену из плитки. Перед раздачей плиток игроки делают ставки. Кроме того, после каждого раунда они могут делать новые ставки. Все 136 плиток кладут рубашкой вверх, и игроки получают по 13 плиток от дилера (которого определяют с помощью жеребьевки). После этого игроки переворачивают свои плитки лицевой стороной вверх, объединяя их в пары по три домино. Первый игрок, который получит выигрышную комбинацию из 14 плиток, должен крикнуть "Маджонг", чтобы выиграть игру.

Маджонг покорил сердца многих игроков – от наземных казино до сайтов с азартными онлайн-играми. Сегодня эта игра более известна, чем когда-либо – она появлялась во многих фильмах и стала классической игрой Microsoft – пасьянс Маджонг.

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2. Кено – легендарная китайская азартная игра



Кено / Фото Unsplash

Древняя китайская азартная игра, которая является невероятно важной частью истории Китая и уходит своими корнями во времена строительства Великой Китайской стены. Ее создали, чтобы в интересный и увлекательный способ собрать средства на строительство памятника.

На современный взгляд Кено напоминает лотерею и бинго, которые все знают и любят. Игра в Кено занимает от 10 до 15 минут в одном раунде. Для игры понадобится бумага и ручка, а также карта Кено, где написаны числа от 1 до 80, сложенные в 10 столбцов и 8 строк. В зависимости от казино игрок может выбрать до 10 или до 20 цифр из списка. Дилер игры или автоматический генератор определяет случайные числа. Выигрывает игрок, которому удалось отгадать эти номера. Знание того, как играть в лотерею и бинго, поможет научиться играть в Кено, ведь между ними много общего.

Хотя игра была начата более 2000 лет назад, она все еще популярна. В наши дни в эту классическую азартную игру можно сыграть в лучших игорных заведениях Азии.

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3. Сик Бо – бросьте кости удачи



Сик Бо / Фото Unsplash

Эта игра – важная часть китайской идентичности, история которой уходит так далеко в прошлое, что никто не помнит, кто ее создал. Сик Бо существует на протяжении тысячелетий и завоевывала свое место в азиатских казино по всему континенту.

Сик Бо – это традиционная азартная игра с тремя кубиками. Она имеет два основных игровых аспекта – бросание костей и ставки. Оба этих процесса происходят за столом Сик Бо (аналогично столу в рулетке). Цель игры состоит в том, чтобы предсказать числа, которые появятся наверху после того, как кости будут брошены. Можно сделать ставку на один, два или все три кубика, разместив свои фишки на правильных участках стола.

В начале игрок выбирает сумму, на которую делает ставку и кладет на стол для комбинации. В Сик Бо нет стратегии, все зависит от удачи. После того как все ставки сделаны, дилер тасует кости в небольшом контейнере и открывает его, чтобы все могли видеть числа на кубиках. Игрок либо выигрывает, либо проигрывает после каждого броска костей.

Сегодня в Сик Бо, которая основана на чистой удаче, играют в казино по всему миру, однако в других странах она не так популярна, как в Азии.

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4. Пай Гоу – китайское домино



Пай Гоу / Фото Unsplash

Пай Гоу – одна из самых популярных китайских азартных настольных игр, корни которой можно проследить до времен династии Сун.

Название игры примерно переводится как "собрать девять", что является максимальным количеством очков в этой игре. В Пай Гоу, которую играют набором из 32 китайских домино, есть семь игроков и крупье. Игра начинается с того, что набор домино кладут на стол лицевой стороной вниз, перемешивают и складывают в восемь стопок по четыре домино в каждой. Затем игроки делают ставки. Каждому из них дают стопку из четырех плиток, чтобы сформировать две руки, в каждой руке по две плитки. Чтобы выиграть, обе руки игрока должны превосходить руки дилера. Если игрок выигрывает одну руку и проигрывает вторую, это называется пуш – он забирает исходную ставку, которую сделал. Если у игрока обе руки выше, чем у дилера – игрок выигрывает.

Интересно, что до сих пор в Пай Гоу играют преимущественно опытные азартные игроки азиатского происхождения. Игра немного сложна для освоения, но дилеры обычно помогают советом. Существует также версия игры под названием "Пай Гоу Покер", которую изобрел в 1985 году американец по имени Сэм Торосян. В этой игре вместо домино используют колоду из 52 карт и джокер.

Если вы путешествуете по Азии – подумайте о визите к казино и попробуйте одну из этих игр. Главное, помните, что к азартным играм нужно относиться ответственно, отмечает онлайн-казино Cosmolot.