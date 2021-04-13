Игроки, которые впервые приходят в азартный мир, наталкиваются на незнакомые слова. Ведь азартные игры требуют употребления специализированных терминов во время игры, начиная от названий ставок и заканчивая наименованиями ходов и определенных действий игроков.

Вы обязательно столкнетесь с игровыми терминами, независимо от того, какую азартную игру выберете для себя. Если не разобраться в том, что означают те или иные слова, рассчитывать на успех с первых шагов не стоит ни игроку, ни владельцу казино. Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают о самых главных терминах, которые вы можете встретить, играя в онлайн-казино, покер или настольные игры.

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Наверное, некоторые из терминов вам уже знакомы, например, "блеф", "банкролл", "дилер", "олл-ин", но вряд ли вы знаете их все. Это особый язык, который может быть непонятным неопытным игрокам. Поэтому если вы хотите почувствовать себя профессионалом, когда столкнетесь со своими противниками за игровым столом, убедитесь, что вы освоили этот простой и практичный жаргон.

Блэкджек

Одна из самых популярных карточных игр в казино с довольно быстрым темпом. Она является частью ассортимента настольных и карточных игр, которые предлагают в каждом казино по всему миру. Кроме того, это вторая по популярности карточная игра после покера. Это обуславливается простыми правилами, скоростью игры и простой стратегией в подсчете карт.

В блэкджек играют против казино. Поэтому основной целью является создание комбинации, общая стоимость которой превышает сумму очков дилера, но составляет не более 21 очка.



Блэкджек / Фото unsplash

Ace (туз) – в стандартной колоде на 52 карты это самая высокооплачиваемая карта.

– в стандартной колоде на 52 карты это самая высокооплачиваемая карта. Ace Adjustment (АС аджастмент) – игрок уменьшает или увеличивает ставку в зависимости от количества тузов в колоде.

– игрок уменьшает или увеличивает ставку в зависимости от количества тузов в колоде. Ace Five Count (счет пятерок и тузов) – стратегия подсчета карт, учитывающая только пятерки и тузы.

– стратегия подсчета карт, учитывающая только пятерки и тузы. Ace Neutral Count (счет без тузов) – система подсчета карт, в которой туз равен 0 или не учитывается вовсе.

– система подсчета карт, в которой туз равен 0 или не учитывается вовсе. Ace Poor (бедная тузами) – колода, содержащая меньше тузов, чем обычно (по статистике).

– колода, содержащая меньше тузов, чем обычно (по статистике). Ace Rich (богатая тузами) – колода, содержащая больше тузов, чем обычно (по статистике).

– колода, содержащая больше тузов, чем обычно (по статистике). Ace Side Count (обратный подсчет тузов) – счет тузов, вышедших из игры .

– счет тузов, вышедших из игры . Action (экшен) – сумма одной или нескольких ставок, сделанных в течение определенного периода времени.

– сумма одной или нескольких ставок, сделанных в течение определенного периода времени. Anchorman (ведущий) – игрок, сидящий справа от дилера.

– игрок, сидящий справа от дилера. Back Counting (обратный подсчет) – подсчет карт зрителями.

– подсчет карт зрителями. Balanced Count (сбалансированный подсчет) – стратегия подсчета карт, в которой сумма всех карт равна 0, а карты оцениваются как минус или плюс.

– стратегия подсчета карт, в которой сумма всех карт равна 0, а карты оцениваются как минус или плюс. Bankroll (банкролл) – общий бюджет игрока.

– общий бюджет игрока. Bankroll Management (банкролл менеджмент) – тип стратегии или системы игры, что позволяет грамотно управлять банкроллом.

– тип стратегии или системы игры, что позволяет грамотно управлять банкроллом. Basic Strategy (базовая стратегия) – лучшая стратегия для игры в блэкджек без подсчета карт.

– лучшая стратегия для игры в блэкджек без подсчета карт. Big Player (большой игрок) – лидер игры в блэкджек, который делает большие ставки при благоприятном подсчете карт.

– лидер игры в блэкджек, который делает большие ставки при благоприятном подсчете карт. Blackjack (блэкджек) – когда рука состоит всего из двух карт и оценивается в 21 очко. Блэкджек это и цель, и название игры.

– когда рука состоит всего из двух карт и оценивается в 21 очко. Блэкджек это и цель, и название игры. Blackjack Tournament (турнир по блэкджеку) – конкурентная игра, соревнование между игроками в блэкджек в течение фиксированного периода времени, где только один игрок выйдет победителем.

– конкурентная игра, соревнование между игроками в блэкджек в течение фиксированного периода времени, где только один игрок выйдет победителем. Burn Cards (берн кардс) – верхние карты колоды, которые удаляются после перетасовки и не участвуют в игре.

– верхние карты колоды, которые удаляются после перетасовки и не участвуют в игре. Bust (перебор) – когда игрок набрал более 21 очка. Иначе называется "Break".

– когда игрок набрал более 21 очка. Иначе называется "Break". Card Counter (подсчитывает карты) – игрок, считающий, какие карты вышли, а какие еще имеются в игре, чтобы получить преимущество перед казино.

– игрок, считающий, какие карты вышли, а какие еще имеются в игре, чтобы получить преимущество перед казино. Card Counting (подсчет карт) – запоминание карт, которые вышли и остаются в игре для того, чтобы получить преимущество перед казино.

– запоминание карт, которые вышли и остаются в игре для того, чтобы получить преимущество перед казино. Camouflage (камуфляж) – любая тактика, помогающая скрыть от казино игровые методы. Такие как, например, подсчет карт.

– любая тактика, помогающая скрыть от казино игровые методы. Такие как, например, подсчет карт. Chips (фишки) – специальные маркеры, используемые в казино вместо денег.

– специальные маркеры, используемые в казино вместо денег. Cut (палач) – разделение карт колоды после перетасовки, но перед первой раздачей, чтобы усложнить подсчет карт.

– разделение карт колоды после перетасовки, но перед первой раздачей, чтобы усложнить подсчет карт. Cut Card (кат кард) – пластиковая карточка, используемая для разделения колоды.

– пластиковая карточка, используемая для разделения колоды. Dealer (дилер) – человек, который управляет процессом игры и соревнуется с игроками от имени казино.

– человек, который управляет процессом игры и соревнуется с игроками от имени казино. Deck (колода) – традиционная колода в 52 карты, используемая для игры в блэкджек.

– традиционная колода в 52 карты, используемая для игры в блэкджек. Deck Penetration (разделенная колода) – процент карт в шуге или в руках у дилера перед перетасовкой.

– процент карт в шуге или в руках у дилера перед перетасовкой. Discard Tray (лоток для сброса карт) – место справа от дилера для карт, вышедших из игры.

– место справа от дилера для карт, вышедших из игры. Double Deck Blackjack (удвоенная колода в блэкджеке) – игра в блэкджек двумя колодами.

– игра в блэкджек двумя колодами. Double Down (удвоение) – игрок удваивает исходную ставку, но при этом может получить только одну карту.

– игрок удваивает исходную ставку, но при этом может получить только одну карту. Double Exposure (двойная экспозиция) – вариация блэкджека, когда обе карты дилера открыты.

– вариация блэкджека, когда обе карты дилера открыты. Draw (еще) – то же самое, что и hit. Просьба дилера о дополнительной карте.

– то же самое, что и hit. Просьба дилера о дополнительной карте. Early Surrender (ранний отказ) – игрок отказывается от продолжения игры до того, как дилер проверит наличие натурального блэкджека. В случае раннего отказа игрок может забрать половину исходной ставки обратно.

– игрок отказывается от продолжения игры до того, как дилер проверит наличие натурального блэкджека. В случае раннего отказа игрок может забрать половину исходной ставки обратно. Eight Deck Blackjack (блэкджек с восемью бревнами) – игра в блэкджек с использованием 8 колод одновременно.

– игра в блэкджек с использованием 8 колод одновременно. Even Money (равные деньги) – игрок получает выплату 1 к 1. То есть выигрыш равен исходной ставке.

– игрок получает выплату 1 к 1. То есть выигрыш равен исходной ставке. Expectation (ожидание) – сумма, которую, как ожидается, выиграют или проиграют с каждой ставки. Выражается в процентах.

– сумма, которую, как ожидается, выиграют или проиграют с каждой ставки. Выражается в процентах. Eye in the Sky (око в небе) – видеонаблюдение в казино.

– видеонаблюдение в казино. Face Card (карты с лицами) – валет, дама и король. Каждая из них оценивается в 10 очков.

– валет, дама и король. Каждая из них оценивается в 10 очков. Face Down Game (Игра лицом вниз) – игра, в которой первая карта сдается игроку лицом вверх, а вторая лицом вниз.

– игра, в которой первая карта сдается игроку лицом вверх, а вторая лицом вниз. Face Up Game (Игра лицом вверх) – игра, в которой все карты сдаются лицом вверх.

– игра, в которой все карты сдаются лицом вверх. Favorable Deck (благоприятная колода) – колода, в которой оставшиеся карты дают преимущество игроку.

– колода, в которой оставшиеся карты дают преимущество игроку. First Baseman (первый бейсмен) – игрок, сидящий слева от дилера.

– игрок, сидящий слева от дилера. Five Card Charlie (пятикарточный Чарли) – рука, у которой всего пять карт, сумма которых не превышает 21 очко. То есть, игрок не получает перебор.

– рука, у которой всего пять карт, сумма которых не превышает 21 очко. То есть, игрок не получает перебор. Flat Bet (плоская ставка) – ставка, сумма которой равна сумме очков игрока за каждую руку.

– ставка, сумма которой равна сумме очков игрока за каждую руку. Floorman (инспектор) – руководитель казино, который следит за дилерами.

– руководитель казино, который следит за дилерами. Hand (рука) – первые две карты, которые раздаются каждому игроку.

– первые две карты, которые раздаются каждому игроку. Hard Ace (жесткий туз) – рука, держащая туз, который может быть приравнен только к 1 очку.

– рука, держащая туз, который может быть приравнен только к 1 очку. Hard Hand (жесткая рука) – рука с жестким тузом или вообще без тузов.

– рука с жестким тузом или вообще без тузов. Head-to-Head (голова к голове или лобовая игра) – когда игрок и дилер играют друг против друга. Один на один.

– когда игрок и дилер играют друг против друга. Один на один. High Roller (хайроллер) – игрок, делающий большие ставки.

– игрок, делающий большие ставки. Hi-Lo Count (подсчет хай-ло) – стратегия подсчета карт, в которой карты 2 – 6 приравниваются к +1, а карты с лицами, десятки и тузы до -1.

– стратегия подсчета карт, в которой карты 2 – 6 приравниваются к +1, а карты с лицами, десятки и тузы до -1. Hit (еще) – то же самое, что и Draw. Просьба дилера о дополнительной карте.

– то же самое, что и Draw. Просьба дилера о дополнительной карте. Hole Card (закрытая карта) – карта дилера, лежащая рубашкой вверх.

– карта дилера, лежащая рубашкой вверх. House (Дом) – казино, оператор.

– казино, оператор. House Edge (преимущество казино) – преимущество казино перед игроком. Выражается в процентах.

– преимущество казино перед игроком. Выражается в процентах. House Rules (правила казино) – правила, регулирующие игру за конкретным столом.

– правила, регулирующие игру за конкретным столом. Kelly Betting System (система ставок Келли) – система ставок, что приказывает ставить процент банкролла, равный проценту преимущества казино.

– система ставок, что приказывает ставить процент банкролла, равный проценту преимущества казино. Insurance (страховая ставка) – дополнительная ставка, предлагается, если у дилера открыт туз и возможен натуральный блэкджек. Максимальная сумма страховой ставки равна половине исходной.

– дополнительная ставка, предлагается, если у дилера открыт туз и возможен натуральный блэкджек. Максимальная сумма страховой ставки равна половине исходной. Las Vegas Strip Rules (правила Las Vegas Strip) – правила, которые наиболее часто встречаются в казино Лас-Вегаса.

– правила, которые наиболее часто встречаются в казино Лас-Вегаса. Late Surrender (поздняя отказ) – игрок отказывается от продолжения игры после того, как дилер проверил закрытую карту и сообщил, что у него нет блэкджека.

– игрок отказывается от продолжения игры после того, как дилер проверил закрытую карту и сообщил, что у него нет блэкджека. Martingale Betting System (система ставок Мартингейла) – система ставок, что предписывает игроку удваивать ставку после каждого проигрыша.

– система ставок, что предписывает игроку удваивать ставку после каждого проигрыша. Mechanic (Механик) – дилер или игрок, использующий "быстрые пальцы" для мошенничества.

– дилер или игрок, использующий "быстрые пальцы" для мошенничества. Mucker (шулер) – игрок или дилер, добавляющий в колоду благоприятные для себя карты.

– игрок или дилер, добавляющий в колоду благоприятные для себя карты. Multi-level Count (мультиуровневый подсчет) – система подсчета, использующая гораздо больше уровней, чем плюс-минус один.

– система подсчета, использующая гораздо больше уровней, чем плюс-минус один. Multiparameter System (система с несколькими параметрами) – система подсчета, которая отслеживает, как минимум, 2 параметры. Чаще всего, она сочетает в себе базовую систему подсчета и подсчет тузов.

– система подсчета, которая отслеживает, как минимум, 2 параметры. Чаще всего, она сочетает в себе базовую систему подсчета и подсчет тузов. Multiple-Deck (несколько колод) – игра в блэкджек двумя и более перетасованными бревнами.

– игра в блэкджек двумя и более перетасованными бревнами. Natural (натуральный блэкджек) – рука из двух карт, дающих в сумме 21 очко (иначе называется "блэкджек").

– рука из двух карт, дающих в сумме 21 очко (иначе называется "блэкджек"). No double after Split (не удваивать после разделения) – правило, запрещающее удваивать ставку, после разделения пары.

– правило, запрещающее удваивать ставку, после разделения пары. Paint (рисунки) – карты с лицами – валет, дама, король.

– карты с лицами – валет, дама, король. Pat Hand (удачная рука) – что дает в сумме от 17 до 21 очка.

– что дает в сумме от 17 до 21 очка. Perfect Pairs (идеальные пары) – дополнительная ставка на то, что первые 2 карты, которые получит игрок будет пара.

– дополнительная ставка на то, что первые 2 карты, которые получит игрок будет пара. Pit Boss (пит-босс) – работник казино, который следит за дилерами и процессом игры.

– работник казино, который следит за дилерами и процессом игры. Plug (плаг) – когда карты, еще не участвовавшие в игре перемещаются к сброшенным и перетасовываются.

– когда карты, еще не участвовавшие в игре перемещаются к сброшенным и перетасовываются. Plus / Minus Count (плюс-минус подсчет) – другое название системы подсчета карт "хай-ло".

– другое название системы подсчета карт "хай-ло". Point Count (подсчет очков) – сумма очков в конце игры.

– сумма очков в конце игры. Positive Count (положительный подсчет) – система подсчета карт, показывающая, что колода богата на 10-очковые карты.

– система подсчета карт, показывающая, что колода богата на 10-очковые карты. Preferential Shuffling (льготная перетасовка) – мера, применяемая против казино подсчета карт, который заключается в частом перетасовке карт.

– мера, применяемая против казино подсчета карт, который заключается в частом перетасовке карт. Push (ничья) – если игрок и дилер набрали одинаковое количество очков, то объявляется ничья и исходная ставка возвращается к игроку.

– если игрок и дилер набрали одинаковое количество очков, то объявляется ничья и исходная ставка возвращается к игроку. Resplit (респлит) – разделение карт после сплита.

– разделение карт после сплита. Round (раунд) – частичный переход от начала ставок и раздачи к выплате выигрышей.

– частичный переход от начала ставок и раздачи к выплате выигрышей. Running Count (начало подсчета) – точка начала подсчета карт после перетасовки.

– точка начала подсчета карт после перетасовки. Session (сессия) – общее время, проведенное в игре без перерыва.

– общее время, проведенное в игре без перерыва. Shoe (шуз) – специальная шкатулка для карт.

– специальная шкатулка для карт. Shuffle (шафл, перетасовка) – случайное перемешивание карт перед игрой.

– случайное перемешивание карт перед игрой. Shuffle Tracking (шафл-трекинг) – отслеживание расположение тузов и 10-очковых карт при перетасовке с целью дальнейшего использования этой информации в игре.

– отслеживание расположение тузов и 10-очковых карт при перетасовке с целью дальнейшего использования этой информации в игре. Shuffle Up (шафл-ап) – метод, препятствующий подсчету карт с помощью частой перетасовки.

– метод, препятствующий подсчету карт с помощью частой перетасовки. Side Count (односторонний подсчет) – подсчет определенных карт, начиная с предыдущего шафла.

– подсчет определенных карт, начиная с предыдущего шафла. Single Deck Blackjack (Блэкджек одной колодой) – игра в блэкджек одной колодой в 52 карты.

– игра в блэкджек одной колодой в 52 карты. Six Deck Blackjack (блэкджек шестью колодами) – игра в блэкджек с помощью 6 колод. Версия блэкджека, которая встречается чаще всего.

– игра в блэкджек с помощью 6 колод. Версия блэкджека, которая встречается чаще всего. Soft Hand (мягкая рука) – рука, содержащая туз, который приравнивается к 1 или 11 очкам.

– рука, содержащая туз, который приравнивается к 1 или 11 очкам. Soft Double (удвоение мягкой руки) – удвоение ставки с мягкой рукой.

– удвоение ставки с мягкой рукой. Split (Сплит, разделение, расщепление, разбивка) – разделение пары карт одной стоимости на две руки.

– разделение пары карт одной стоимости на две руки. Spooking (спукинг) – вид мошенничества, когда один человек, стоя за спиной дилера, показывает подельнику значение закрытой карты дилера.

– вид мошенничества, когда один человек, стоя за спиной дилера, показывает подельнику значение закрытой карты дилера. Stand (остановиться, достаточно) – отказ игрока от дополнительной карты.

– отказ игрока от дополнительной карты. Stand-off (ничья) – когда рука игрока и дилера имеют одинаковую стоимость, то исходная ставка возвращается.

– когда рука игрока и дилера имеют одинаковую стоимость, то исходная ставка возвращается. Steaming (стиминг) – когда проигрывающий игрок, под влиянием эмоций, делает ставки дико и безрассудно.

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Рулетка

Азартная игра, которая представляет собой вращающееся колесо с 36 секторами красного и черного цветов и 37-м зеленым сектором "зеро" с обозначением нуля (в американском варианте два зеленых – 0 и 00, вместе 38 секторов). Рулетка является одной из самых простых и веселых игр казино. Она не требует от игрока применения математических способностей или большого игрового опыта – все основано на удаче.

Игроки, которые играют в рулетку, делают ставку на выпадение шарика на цвет (красное или черное), четное или нечетное число, диапазон (1 – 18 или 19 – 36) или конкретное число. Как только ставки сделаны, крупье начинает вращать рулетку и бросает на нее шарик. Выигрыши получают все, чья ставка сыграла.



Ира в рулетку / Фото wikipedia

A Cheval – ставка на сплит во французской рулетке.

– ставка на сплит во французской рулетке. Action (экшен) – общая сумма ставок за определенный период времени.

– общая сумма ставок за определенный период времени. Action Player (экшен игрок) – игрок, делающий большие ставки в течение длительного времени.

– игрок, делающий большие ставки в течение длительного времени. American Roulette (Американская рулетка) – одна из версий рулетки, что включает в себя числа 1 – 36, символы 0 и 00 (всего 38 слотов).

– одна из версий рулетки, что включает в себя числа 1 – 36, символы 0 и 00 (всего 38 слотов). American Wheel (Американское колесо) – колесо для рулетки с зеро и двойным зеро.

– колесо для рулетки с зеро и двойным зеро. Backtrack (блектрек) – внешний круг колеса рулетки.

– внешний круг колеса рулетки. Ball Track (бол трек) – внутренний круг колеса рулетки.

– внутренний круг колеса рулетки. Bankroll (банкролл) – игровой бюджет.

– игровой бюджет. Bankroll Management (банкролл менеджмент) – система или стратегия управления игровым бюджетом, что помогает увеличить его или растянуть на большее количество игр.

– система или стратегия управления игровым бюджетом, что помогает увеличить его или растянуть на большее количество игр. Biased Wheel (колесо со смещением) – несовершенное колесо рулетки, на котором вероятность выпадения тех или иных номеров существенно изменена.

– несовершенное колесо рулетки, на котором вероятность выпадения тех или иных номеров существенно изменена. Big Number (частые номера) – номера, выпадающие чаще, чем это предполагает теория вероятности.

– номера, выпадающие чаще, чем это предполагает теория вероятности. Black Bet (ставка на черное) – ставка на черные номера.

– ставка на черные номера. Cage (касса) – место, где игроки обменивают свои денежные средства на фишки казино.

– место, где игроки обменивают свои денежные средства на фишки казино. Cancellation Betting System (система ставок "отмена") – система, которая предписывает отменять номера после выигрыша и добавлять после проигрыша.

– система, которая предписывает отменять номера после выигрыша и добавлять после проигрыша. Capping a Bet (чаппінг) – вид мошенничества, когда игрок незаконно добавляет чипы на уже выиграло число.

– вид мошенничества, когда игрок незаконно добавляет чипы на уже выиграло число. Carre (каре) – ставка на крест или уголок во французской рулетке.

– ставка на крест или уголок во французской рулетке. Casino Advantage (преимущество казино) – преимущество казино перед игроком. Выражается в процентах.

– преимущество казино перед игроком. Выражается в процентах. Chameleon Strategy (стратегия хамелеон) – стратегия, в которой игрок пытается повторять ставки победителя в расчете на выигрыш.

– стратегия, в которой игрок пытается повторять ставки победителя в расчете на выигрыш. Chasing Losses (погоня за потерей) – когда игрок увеличивает свои ставки, чтобы вернуть то, что он потерял.

– когда игрок увеличивает свои ставки, чтобы вернуть то, что он потерял. Check Rack (чек рэк) – специальный лоток для чипов.

– специальный лоток для чипов. Checks (фишки) – то же самое, что и чипы.

– то же самое, что и чипы. Chips (чипы) – специальные цветные маркеры, с помощью которых игроки делают ставки, а дилеры выплачивают выигрыши.

– специальные цветные маркеры, с помощью которых игроки делают ставки, а дилеры выплачивают выигрыши. Cold Table (холодный стол) – стол, за которым игроки всегда проигрывают.

– стол, за которым игроки всегда проигрывают. Column (колонка, столбец) – стол для рулетки разделен на 3 столбца по 12 номеров в каждом.

– стол для рулетки разделен на 3 столбца по 12 номеров в каждом. Column Bet (ставка на столбец) – ставка на один столбец из 12 номеров.

– ставка на один столбец из 12 номеров. Combination Bet (комбинация ставок) – ставка на два и более номеров с использованием одного или нескольких чипов.

– ставка на два и более номеров с использованием одного или нескольких чипов. Corner Bet (ставка на крест, уголок) – ставка на четыре номера, чип располагается на пересечении этих номеров.

– ставка на четыре номера, чип располагается на пересечении этих номеров. Croupier (крупье) – сотрудник казино, работающий за столом для игры в рулетку.

– сотрудник казино, работающий за столом для игры в рулетку. d'alembert Betting System (система ставок Даламбера) – система ставок, предписывающая увеличивать ставку на единицу после поражения и снижать после победы.

– система ставок, предписывающая увеличивать ставку на единицу после поражения и снижать после победы. Dead Table (мертвый стол) – стол, который готов для игры, но за которым не хватает игроков.

– стол, который готов для игры, но за которым не хватает игроков. Dealer (дилер) – сотрудник казино, который управляет играми.

– сотрудник казино, который управляет играми. Derniere – с французского переводится как "последняя" и относится к дюжине из последних 12 номеров.

– с французского переводится как "последняя" и относится к дюжине из последних 12 номеров. Double – Up Betting System (система ставок "удвоение") – система ставок, которая предписывает удваивать ставку после каждого поражения.

– система ставок, которая предписывает удваивать ставку после каждого поражения. Double Zero Wheel (колесо с двойным зеро) – колесо для рулетки, на котором присутствуют символы 0 и 00.

– колесо для рулетки, на котором присутствуют символы 0 и 00. Douzaine – ставка на дюжину во французской рулетке.

– ставка на дюжину во французской рулетке. Dozen Bet (ставка на дюжину) – ставка на последовательность из 12 номеров.

– ставка на последовательность из 12 номеров. Double Dynamite Roulette System (система рулетки двойной динамит) – сочетание игры на ближнем секторе и ставок на частые номера.

– сочетание игры на ближнем секторе и ставок на частые номера. Drop (дроп) – общая сумма поставленных денег и чипов.

– общая сумма поставленных денег и чипов. Drop Box (дроп бокс) – ящик для денег после обмена денежных средств игрока на чипы.

– ящик для денег после обмена денежных средств игрока на чипы. European Wheel (европейское колесо) – колесо с числами 1 – 36 и символом 0.

– колесо с числами 1 – 36 и символом 0. Edge (преимущество) – преимущество казино при игре в рулетку.

– преимущество казино при игре в рулетку. En Plein – ставка на конкретный номер во французской рулетке.

– ставка на конкретный номер во французской рулетке. En Prison (в тюрьме) – правило в европейской рулетке, согласно которому все внешние ставки переходят на следующий раунд, если шарик остановился на зеро.

– правило в европейской рулетке, согласно которому все внешние ставки переходят на следующий раунд, если шарик остановился на зеро. European Roulette (Европейская рулетка) – версия рулетки с числами 1 – 36 и символом 0 (всего 37 слотов на колесе).

– версия рулетки с числами 1 – 36 и символом 0 (всего 37 слотов на колесе). European Wheel (европейское колесо) – рулетка с числами 1 – 36 и одним зеро.

– рулетка с числами 1 – 36 и одним зеро. Even Bet (ставка на парное) – ставка на то, что шарик остановится на четном числе.

– ставка на то, что шарик остановится на четном числе. Even Money (ставка на равные деньги / шансы) – ставки, выплаты по которым составляют 1:1 в случае победы.

– ставки, выплаты по которым составляют 1:1 в случае победы. Fibanacci Betting System (система ставок Фибаначчи) – прогрессивная система ставок. Каждая ставка определяется комбинацией двух последних цифр.

– прогрессивная система ставок. Каждая ставка определяется комбинацией двух последних цифр. Five Number Bet (ставка на 5 номеров) – ставка на номера 0, 00, 1, 2,3. Применяется только в американской рулетке.

– ставка на номера 0, 00, 1, 2,3. Применяется только в американской рулетке. Flat Bet (плоская ставка) – сумма, которую предпочитает ставить игрок, независимо от результатов прошлого раунда.

– сумма, которую предпочитает ставить игрок, независимо от результатов прошлого раунда. Flat bettor (флэт беттор) – игрок, который делает ставки на одну и ту же сумму и никогда ее не меняет.

– игрок, который делает ставки на одну и ту же сумму и никогда ее не меняет. Fluctuation in Probability (колебания вероятности) – когда номера неоднократно повторяются в течение игры, что не соответствует вероятности их появления.

– когда номера неоднократно повторяются в течение игры, что не соответствует вероятности их появления. French Roulette (Французская рулетка) – версия рулетки с числами 1 – 36 и символом 0 (всего 37 слотов).

– версия рулетки с числами 1 – 36 и символом 0 (всего 37 слотов). French Wheel (французское колесо) – колесо для рулетки с числами 1 – 36 и символом 0.

– колесо для рулетки с числами 1 – 36 и символом 0. Gambling Stake (часть на азартные игры) – доля, которую игрок откладывает для азартных игр.

– доля, которую игрок откладывает для азартных игр. Gland Martingale (железный Мартингейл) – ограниченная система Мартингейла, состоящая из двух шагов. Первый – определение числа заранее, второй – ставка на равные шансы. То есть, игрок определяет сколько раз шарик выпадает, например, на красное, и только потом делает ставку.

– ограниченная система Мартингейла, состоящая из двух шагов. Первый – определение числа заранее, второй – ставка на равные шансы. То есть, игрок определяет сколько раз шарик выпадает, например, на красное, и только потом делает ставку. Golden Numbers (золотые номера) – номера, которые выпадают гораздо чаще, чем это предписывает математическая вероятность.

– номера, которые выпадают гораздо чаще, чем это предписывает математическая вероятность. Grand Martingale (Гранд мартингейл) – вариант системы Мартингейла, согласно которому игрок удваивает и добавляет единицу к ставки после каждого проигрыша.

– вариант системы Мартингейла, согласно которому игрок удваивает и добавляет единицу к ставки после каждого проигрыша. High Bet (ставка на большие числа) – ставка на большие числа (19 – 36).

– ставка на большие числа (19 – 36). High Roller (хайроллер) – игрок, делающий самые большие ставки.

– игрок, делающий самые большие ставки. Hoca (хока) – игра, предшественница рулетки.

– игра, предшественница рулетки. House Edge (преимущество казино) – преимущество, которым владеет казино в каждой ставке игрока.

– преимущество, которым владеет казино в каждой ставке игрока. Inside Bet (внутренние ставки) – ставки на конкретный номер или небольшую группу чисел.

– ставки на конкретный номер или небольшую группу чисел. Impair – ставка на нечетное во французской рулетке.

– ставка на нечетное во французской рулетке. Labouchère Betting System (система ставок Лабушера) – вариант системы ставок с отменой. Игрок выбирает произвольную последовательность цифр и делает ставки на первый и последний номера. В случае выигрыша, номера вычеркиваются, а в случае поражения – приписываются к последовательности.

– вариант системы ставок с отменой. Игрок выбирает произвольную последовательность цифр и делает ставки на первый и последний номера. В случае выигрыша, номера вычеркиваются, а в случае поражения – приписываются к последовательности. Layout (макет) – дизайн игрового стола, на котором обозначены все возможные варианты ставок.

– дизайн игрового стола, на котором обозначены все возможные варианты ставок. Line Bet (ставка на линию) – ставка на 6 номеров (2 ряда по 3 номера).

– ставка на 6 номеров (2 ряда по 3 номера). Low Bet (ставка на малые числа) – ставка на малые числа (1 – 18).

– ставка на малые числа (1 – 18). Low Roller (лоуроллер) – игрок, делающий ставки на небольшие деньги.

– игрок, делающий ставки на небольшие деньги. Manque – ставка на малые числа во французской рулетке.

– ставка на малые числа во французской рулетке. Martingale Betting System (система ставок Мартингейла) – вариант системы ставок с удвоением. Игрок удваивает ставку после каждого поражения.

– вариант системы ставок с удвоением. Игрок удваивает ставку после каждого поражения. Money Management (денежный менеджмент) – методы и стратегии, которые использует игрок для увеличения банкролла.

– методы и стратегии, которые использует игрок для увеличения банкролла. Money Plays (игра на деньги) – предупреждение дилера о том, что игрок делает ставку наличными, а не чипами.

– предупреждение дилера о том, что игрок делает ставку наличными, а не чипами. Negative Expectation (отрицательное ожидание) – ожидаемые потери от азартных игр в течение длительного промежутка времени связаны с преимуществом казино, которое гарантирует, что в конечном итоге, казино все равно останется в плюсе.

– ожидаемые потери от азартных игр в течение длительного промежутка времени связаны с преимуществом казино, которое гарантирует, что в конечном итоге, казино все равно останется в плюсе. Negative Progression (отрицательная прогрессия) – любая система ставок, которая предписывает увеличивать ставки после проигрыша.

– любая система ставок, которая предписывает увеличивать ставки после проигрыша. No Action (бездействие) – предупреждение дилера, что данный спин не считается и казино выплачивать выигрыши не будет.

– предупреждение дилера, что данный спин не считается и казино выплачивать выигрыши не будет. Noir – ставка на черное во французской рулетке.

– ставка на черное во французской рулетке. Odd Bet (ставка на нечетные) – ставка на нечетные номера.

– ставка на нечетные номера. Odds (коэффициенты/шансы) – вероятность того, что то или иное событие произойдет.

– вероятность того, что то или иное событие произойдет. Outside Bet (внешние ставки) – ставки на большие группы чисел с коэффициентами выплаты 1 к 1 или 2 к 1.

– ставки на большие группы чисел с коэффициентами выплаты 1 к 1 или 2 к 1. Paddle (лопатка) – инструмент для передачи наличных денег.

– инструмент для передачи наличных денег. Pair – ставка на парные номера во французской рулетке.

– ставка на парные номера во французской рулетке. Parlay (парлай) – игрок удваивает ставку на следующий спин.

– игрок удваивает ставку на следующий спин. Passe – ставка на большие числа во французской рулетке.

– ставка на большие числа во французской рулетке. Pinching (пинчинг) – когда игрок незаконно снимает свои фишки после объявления результата.

– когда игрок незаконно снимает свои фишки после объявления результата. Pit (пит) – область казино из нескольких игровых столов.

– область казино из нескольких игровых столов. Player Clocking (разгон) – игрок запоминает ставки и стратегии выигрывающих игроков, чтобы в дальнейшем эффективно применить стратегию "Хамелеон".

– игрок запоминает ставки и стратегии выигрывающих игроков, чтобы в дальнейшем эффективно применить стратегию "Хамелеон". Positive Progression (положительная прогрессия) – система ставок, согласно которой игрок увеличивает ставку после каждого выигрыша.

– система ставок, согласно которой игрок увеличивает ставку после каждого выигрыша. Premiere (премьер) – первая группа из 12 номеров в ставках на дюжину.

– первая группа из 12 номеров в ставках на дюжину. Quarter Bet (четверть) – ставка на четыре номера. Чипы размещаются на пересечении номеров.

– ставка на четыре номера. Чипы размещаются на пересечении номеров. Red Bet (ставка на красное) – ставка на все красные номера.

– ставка на все красные номера. Reverse-Martingale Betting System (обратный Мартингейл) – игрок удваивает ставки после каждой победы (а не проигрыша).

– игрок удваивает ставки после каждой победы (а не проигрыша). Rouge – ставка на красное во французской рулетке.

– ставка на красное во французской рулетке. Roulette Ball (шарик для рулетки) – шарик, который падает на вращающееся колесо и определяет выигрышный номер.

– шарик, который падает на вращающееся колесо и определяет выигрышный номер. Roulette Table (стол для рулетки) – стол с колесом для рулетки и специально расчерченной областью стола для ставок.

– стол с колесом для рулетки и специально расчерченной областью стола для ставок. Section Shooting (шутинг) – когда шарик расположен в определенной части колеса.

– когда шарик расположен в определенной части колеса. Section Slicing (слайсинг) – разделение колеса рулетки на несколько секторов, с целью отслеживания выигрышных номеров и, соответственно, исключения возможности мошенничества.

– разделение колеса рулетки на несколько секторов, с целью отслеживания выигрышных номеров и, соответственно, исключения возможности мошенничества. Session (сессия) – время, которое тратит игрок на рулетку без перерыва.

– время, которое тратит игрок на рулетку без перерыва. Session Stake (доля сессии) – часть банкролла, которую игрок ставит за время одной сессии.

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Покер

Название класса карточных игр, объединенных общим рейтингом карточных комбинаций. Это самая популярная карточная игра, цель которой – выиграть ставки, собрав как можно более высокую покерную комбинацию, используя 4, 2, или 5 карт, или вынудив всех соперников прекратить участвовать в игре. Игра идет с полностью или частично закрытыми картами.

Несмотря на простые правила, покер – очень интересная динамичная игра, сочетающая в себе математический расчет и психологию.



Терминология покера / Фото unsplash

Ante (Анте) – обязательная ставка, которую игрок должен внести в банк перед началом игры.

– обязательная ставка, которую игрок должен внести в банк перед началом игры. All-In (олл-ин) – игрок ставит все свои фишки.

– игрок ставит все свои фишки. Bet (Бет) – ставка. Сделать ставку. Добавление фишек в банк по ходу игры.

– ставка. Сделать ставку. Добавление фишек в банк по ходу игры. Bet the Pot – делать ставку равную сумме банка.

– делать ставку равную сумме банка. Blind (Блайнд) – ставка втемную, слепая ставка. Сидящие игроки слева от дилера, которые начинают действие в первом круге торгов, перед любой первой сдачей карт обязаны ставить блайнд.

– ставка втемную, слепая ставка. Сидящие игроки слева от дилера, которые начинают действие в первом круге торгов, перед любой первой сдачей карт обязаны ставить блайнд. Blank (Бланк) – бесполезная карта, то есть не имеет пары и не подходит по масти.

– бесполезная карта, то есть не имеет пары и не подходит по масти. Bluff (Блеф) – ставка на слабой карте в расчете на падение других игроков, которые поверят, что вы имеете руку лучше, чем у него.

– ставка на слабой карте в расчете на падение других игроков, которые поверят, что вы имеете руку лучше, чем у него. Button (Баттон) – фишка дилера. Небольшой круглый диск, указывающий очередность сдачи и первого слова в торговле.

– фишка дилера. Небольшой круглый диск, указывающий очередность сдачи и первого слова в торговле. Buy-In (Бай-ин) – минимальная сумма денег, необходимая для вступления в игру.

– минимальная сумма денег, необходимая для вступления в игру. Call (Колл) – уравнять ставку. Сделать ставку, равную ставке последнего игрока.

– уравнять ставку. Сделать ставку, равную ставке последнего игрока. Cash (кэш) – деньги, фишки.

– деньги, фишки. Check (Чек) – пас, пропустить ход. Заявка в торгах, позволяющая игроку продолжить игру, не делая ставку, если до него не было сделано ставок.

– пас, пропустить ход. Заявка в торгах, позволяющая игроку продолжить игру, не делая ставку, если до него не было сделано ставок. Chop (Чоп) – "разделить банк". Возвращение слепых ставок игрокам, если никто из игроков не вступил в торги.

– "разделить банк". Возвращение слепых ставок игрокам, если никто из игроков не вступил в торги. Dealer (Дилер) – ведущий игры: тот, кто держит карты, выдает выигрыш и следит за игрой.

– ведущий игры: тот, кто держит карты, выдает выигрыш и следит за игрой. Flop (Флоп) – три карты, выкладываемые в открытую на столе, а также следующий за этим раунд торгов.

– три карты, выкладываемые в открытую на столе, а также следующий за этим раунд торгов. Flush (Флеш) – любые пять карт одной масти.

– любые пять карт одной масти. Fold (Фолд) – сбрасывать карты, сдаваться.

– сбрасывать карты, сдаваться. Full House (фулл-хауз) – полный дом. Одна из сильных игровых комбинаций, при которой игрок имеет на руках три карты одного номинала плюс любые две карты другого номинала.

– полный дом. Одна из сильных игровых комбинаций, при которой игрок имеет на руках три карты одного номинала плюс любые две карты другого номинала. Hand (хэнд) – рука. Лучшая комбинация игрока из пяти карт.

– рука. Лучшая комбинация игрока из пяти карт. High Limit (Хай-лимит) – высокий лимит. Игры с высокими суммами ставок.

– высокий лимит. Игры с высокими суммами ставок. Hi-Lo (Хай-лоу) – игры с разделением выигрыша.

– игры с разделением выигрыша. Hold'em (Холдем) – термин известный также как техасский Холдем. Разновидность покера, в котором каждый игрок получает две закрытые карты, а пять общих карт сдаются на стол в открытую. Сила руки игрока определяется наилучшей пятикарточной комбинацией, которую можно составить из семи карт: пяти открытых и двух закрытых.

– термин известный также как техасский Холдем. Разновидность покера, в котором каждый игрок получает две закрытые карты, а пять общих карт сдаются на стол в открытую. Сила руки игрока определяется наилучшей пятикарточной комбинацией, которую можно составить из семи карт: пяти открытых и двух закрытых. Main pot (Мэйн пот) – основной банк. Все остальные ставки идут во второстепенные банки и оспариваются среди остальных игроков. Такое случается, когда один или несколько игроков ставит ва-банк.

– основной банк. Все остальные ставки идут во второстепенные банки и оспариваются среди остальных игроков. Такое случается, когда один или несколько игроков ставит ва-банк. Make (Мейк) – тасовать колоду.

– тасовать колоду. Maniac (маньяк) – агрессивный игрок, играющий в несколько рук.

– агрессивный игрок, играющий в несколько рук. Maverick (Мэверик) – название Королевы и Валета в комбинации одной или разных мастей.

– название Королевы и Валета в комбинации одной или разных мастей. Meet (Мит) – принять ставку.

– принять ставку. Muck (Мак) – отыгранные карты, сбрасывать карты.

– отыгранные карты, сбрасывать карты. Minimum Buy-In (Минимум бай-ин) – минимальная сумма денег, которая необходима для начала игры.

– минимальная сумма денег, которая необходима для начала игры. Monster (Монстр) – исключительно сильная рука, которая выигрывает банк почти наверняка. Монстр в турнире – игрок, который начинает собирать фишки после того, как сделал небольшую ставку.

– исключительно сильная рука, которая выигрывает банк почти наверняка. Монстр в турнире – игрок, который начинает собирать фишки после того, как сделал небольшую ставку. No Limit (Ноу лимит) – безлимитный покер. Игра без ограничений на размер ставки, в которой игроки могут ставить сколько угодно фишек в любом круге торговли.

– безлимитный покер. Игра без ограничений на размер ставки, в которой игроки могут ставить сколько угодно фишек в любом круге торговли. Out (Аут) – карты, способные улучшить комбинацию и еще не вышедшие из игры.

– карты, способные улучшить комбинацию и еще не вышедшие из игры. Open (Опен) – сделать первую ставку.

– сделать первую ставку. Open Card (Опен кард) – открытая карта.

– открытая карта. Paints (Пейнтс) – картинки. Валет, Дама и Король.

– картинки. Валет, Дама и Король. Pair (Пара) – две карты одного ранга или номинала.

– две карты одного ранга или номинала. Pass (Пас) – заявка в торгах, означает отказ от борьбы за банк. Пропустить ход.

– заявка в торгах, означает отказ от борьбы за банк. Пропустить ход. Pay Off (проверить) – сравнять ставку игрока в последнем круге торговли, когда есть вероятность того, что ваша рука-лучшая.

– сравнять ставку игрока в последнем круге торговли, когда есть вероятность того, что ваша рука-лучшая. Pocket (карман) – закрытые карты.

– закрытые карты. Pot (Пот) – банк, сумма ставок на кону – деньги в центре стола.

– банк, сумма ставок на кону – деньги в центре стола. Pot Limit (Пот-лимит) – ограничение на величину ставки: не более Банка.

– ограничение на величину ставки: не более Банка. Put Down (Пут даун) – сбросить руку.

– сбросить руку. Raise (Рейз) – повышение ставки. Поднять, увеличить предыдущую ставку.

– повышение ставки. Поднять, увеличить предыдущую ставку. Re-raise (Ререй) – переподнять ставку.

– переподнять ставку. River (Ривер) – последней сдается карта прикупа.

– последней сдается карта прикупа. Royal Flush (Роял флеш) – Королевский флеш. Высокий стрейт с Тузом (Туз, Король, Дама, Валет, Десятка) одной масти. Это возможная лучшая комбинация в покере.

– Королевский флеш. Высокий стрейт с Тузом (Туз, Король, Дама, Валет, Десятка) одной масти. Это возможная лучшая комбинация в покере. Rush (Раш) – полоса выигрышей, игрок снимает банк за банком.

– полоса выигрышей, игрок снимает банк за банком. Scoop (скупой) – выиграть весь банк.

– выиграть весь банк. Set (Сет) – три карты одинакового номинала, из которых две в закрытой руке, а одна на флопе.

– три карты одинакового номинала, из которых две в закрытой руке, а одна на флопе. Seven Card Stud (семикарточный Стад) – разновидность стад-покера, в котором у каждого из игроков по 7 карт, три из которых закрыты и 4 открыты.

– разновидность стад-покера, в котором у каждого из игроков по 7 карт, три из которых закрыты и 4 открыты. Straddle (Страдл) – слепая ставка, которая в два раза больше обычной большой ставки вслепую (также обозначает игрока, который может поднять ставки, когда торги переходят к нему).

– слепая ставка, которая в два раза больше обычной большой ставки вслепую (также обозначает игрока, который может поднять ставки, когда торги переходят к нему). Straight (стрит) – последовательность из пяти разномастных карт.

– последовательность из пяти разномастных карт. Straight Flush (Стрит флеш) – любые пять карт одной масти.

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В азартные игры играют сотни тысяч совершенно разных людей. Надеемся, что вышеприведенные термины помогут вам ориентироваться в любой игре, которую вы выберете. Главное не забывать, что ко всем азартным играм нужно относиться ответственно, – отмечает онлайн-казино Cosmolot.